Собственники выбрали нового председателя ОСИ, но документы и доступ к управлению домом остались у прежнего. Такую проблему хотят решить при подготовке поправок в жилищное законодательство Казахстана. При этом обязанность передавать дела уже предусмотрена законом — вопрос в том, как обеспечить её исполнение на практике.

О подготовке изменений в рамках проекта «Біздің қала» сообщила партия «Әділет». Среди обсуждаемых направлений — смена руководства объединений собственников имущества, проведение собраний, доступ к сведениям о собственниках и взаимодействие с информационными системами. Об инициативе 26 октября сообщил Astana TV со ссылкой на пресс-службу партии.

Что мешает новому председателю приступить к работе

Участники обсуждения указали на ситуации, когда прежний руководитель не передаёт дела или отказывается подписывать документы, необходимые для оформления смены председателя. В результате решение собственников принято, но фактическое управление затруднено.

Для дома это может означать задержки с оплатой работ, заключением договоров и проверкой расходов. Без финансового архива новый руководитель не сможет полноценно сопоставить собранные взносы, платежи подрядчикам и остатки средств.

Предлагается уточнить порядок передачи документов и полномочий. Однако конкретная процедура пока не раскрыта: из опубликованного сообщения нельзя установить, какие именно действия можно будет выполнить без участия прежнего председателя и как изменится работа с банками и государственными базами.

Десять рабочих дней на передачу дел уже предусмотрены

В Законе «О жилищных отношениях» уже есть отдельная норма о передаче дел. Пункт 4 статьи 51-1 обязывает председателя при прекращении деятельности по управлению домом передать документацию, технические средства и оборудование по акту приёма-передачи в срок не более десяти рабочих дней.

Перечень того, за сохранность чего отвечает председатель, включает техническую документацию на дом при её наличии, финансовые документы, протоколы собраний, договоры, акты оказанных услуг, отчёты, печать при наличии, ключи от общих помещений и электронные коды доступа к общедомовому оборудованию.

Таким образом, представлять инициативу как первое введение обязанности передать документы было бы неправильно. Для собственников важен механизм, который позволит исполнить решение собрания даже при конфликте с прежним руководителем.

Документы, регистрация и банковский доступ — разные задачи

При смене председателя необходимо решить несколько связанных вопросов: подтвердить решение собственников, оформить сведения о руководителе, принять архив и имущество, обновить полномочия для работы со счетами и цифровыми сервисами.

Акт приёма-передачи документов сам по себе не заменяет банковские процедуры. Новому председателю стоит отдельно запросить у обслуживающего банка перечень документов для изменения лиц, уполномоченных распоряжаться средствами ОСИ.

Формулировку о передаче цифровых полномочий также нельзя понимать как рекомендацию пользоваться чужой электронной подписью. Для полноценной смены управления необходимо корректно оформить полномочия нового руководителя в соответствующих системах.

Что собственникам стоит сделать при споре

Практически полезно начать с проверки протокола собрания: в нём должны быть ясно отражены принятые решения о прекращении полномочий прежнего председателя и избрании нового.

Затем следует письменно предложить передачу дел по описи. Важно перечислить конкретные документы и имущество, согласовать дату и сохранить подтверждение получения обращения. Если передана только часть архива, это нужно отразить в акте, указав недостающие позиции.

При отказе имеет смысл обратиться в местную жилищную инспекцию, приложив протокол, переписку и перечень непереданного. Если конфликт не удаётся урегулировать, возможность судебного истребования документов следует оценивать с учётом обстоятельств конкретного ОСИ.

Когда могут измениться правила

Целевой срок принятия поправок, названный партией, — до конца 2027 года. Это ориентир разработчиков, а не дата вступления новых правил в силу.

В доступных сообщениях нет опубликованного текста проекта со сравнительной таблицей поправок. Поэтому пока нельзя обещать собственникам автоматическую смену руководителя, новый порядок доступа к счетам или регистрацию без подписи прежнего председателя. Обсуждается устранение препятствий, а окончательный механизм ещё предстоит представить.