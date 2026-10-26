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Казахская тазы в деле: в Карагандинской области проверили охотничьи качества борзых

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Испытания охотничьих качеств казахских тазы

В Осакаровском районе Карагандинской области прошли испытания охотничьих качеств казахских тазы. В состязаниях приняли участие 24 породистые собаки, которые продемонстрировали скорость, ловкость и выносливость. С началом охотничьего сезона на мероприятие собрались охотники и заводчики, чтобы проверить способности своих питомцев и поддержать традиции национальной охоты.

Особое внимание уделили породным особенностям тазы — одной из древнейших охотничьих собак Казахстана. Для неё характерны широкая и глубокая грудь, крепкие плечи, подтянутый живот и стройное телосложение. На охоте тазы отличается быстротой, острым чутьём и выносливостью. Во время погони собака способна стремительно ускоряться, преследуя добычу. Эти качества издавна сделали её незаменимым помощником охотников.

Для опытных владельцев важны не только внешние данные собаки, но и её поведение во время охоты, умение преследовать зверя и сохранять скорость на дистанции. Именно в таких условиях раскрываются природные способности борзой.Рамазан Садыкулы

«Она оправдала мои труды и показала себя в беге. Когда поднялся заяц, она обогнала остальных и вышла вперёд. И отец, и дед по материнской линии всю жизнь держали тазы. В нашем доме эти собаки никогда не переводились. Это традиция, переданная нам предками. Видимо, кровь своё берёт: и интерес к тазы, и любовь к ним у меня от старших», — рассказывает охотник Рамазан Садыкулы.

Сам Рамазан впервые отправился на охоту с тазы в шестилетнем возрасте и с тех пор продолжает семейную традицию. По его словам, содержание и подготовка охотничьей собаки требуют постоянного внимания. Важно следить за её физическим состоянием, регулярно тренировать и учитывать индивидуальные особенности. На нынешних испытаниях его тазы показала хорошие результаты, оправдав ожидания хозяина.

Испытания казахских тазы

Участники выполнили задания, подготовленные Союзом кинологов Казахстана. Специалисты оценивали способность собак находить зверя, преследовать его и брать добычу. Учитывались также скорость, выносливость и правильная техника охоты.

Сегодня в Казахстане официально зарегистрировано более четырёх тысяч тазы. Однако фактическая численность породы значительно выше, поскольку многие собаки, особенно в сельской местности, до сих пор не имеют документов.

Испытания казахских тазы

Президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Сериккали рассказал, что специалисты регулярно выезжают в сёла, осматривают тазы и проверяют их соответствие породным стандартам. Если собака отвечает установленным требованиям, владельцу помогают оформить необходимые документы и поставить её на племенной учёт.

Испытания казахских тазы

По словам Бауыржана Сериккали, число зарегистрированных тазы постепенно растёт, но в сельской местности по-прежнему остаётся немало неучтённых собак. Поэтому специалисты продолжают разъяснять владельцам важность регистрации и племенного отбора, необходимых для сохранения породы.

Организаторы отмечают, что подобные испытания помогают сохранять охотничьи качества казахской тазы и поддерживать интерес к национальным традициям. В дальнейшем такие состязания планируют проводить регулярно.

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Карагандинская область

Материал подготовил

Бақшагүл Зияда Бақшагүл Зияда
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