В Осакаровском районе Карагандинской области прошли испытания охотничьих качеств казахских тазы. В состязаниях приняли участие 24 породистые собаки, которые продемонстрировали скорость, ловкость и выносливость. С началом охотничьего сезона на мероприятие собрались охотники и заводчики, чтобы проверить способности своих питомцев и поддержать традиции национальной охоты.

Особое внимание уделили породным особенностям тазы — одной из древнейших охотничьих собак Казахстана. Для неё характерны широкая и глубокая грудь, крепкие плечи, подтянутый живот и стройное телосложение. На охоте тазы отличается быстротой, острым чутьём и выносливостью. Во время погони собака способна стремительно ускоряться, преследуя добычу. Эти качества издавна сделали её незаменимым помощником охотников.

1 / 2

Для опытных владельцев важны не только внешние данные собаки, но и её поведение во время охоты, умение преследовать зверя и сохранять скорость на дистанции. Именно в таких условиях раскрываются природные способности борзой.

«Она оправдала мои труды и показала себя в беге. Когда поднялся заяц, она обогнала остальных и вышла вперёд. И отец, и дед по материнской линии всю жизнь держали тазы. В нашем доме эти собаки никогда не переводились. Это традиция, переданная нам предками. Видимо, кровь своё берёт: и интерес к тазы, и любовь к ним у меня от старших», — рассказывает охотник Рамазан Садыкулы.

Сам Рамазан впервые отправился на охоту с тазы в шестилетнем возрасте и с тех пор продолжает семейную традицию. По его словам, содержание и подготовка охотничьей собаки требуют постоянного внимания. Важно следить за её физическим состоянием, регулярно тренировать и учитывать индивидуальные особенности. На нынешних испытаниях его тазы показала хорошие результаты, оправдав ожидания хозяина.

Участники выполнили задания, подготовленные Союзом кинологов Казахстана. Специалисты оценивали способность собак находить зверя, преследовать его и брать добычу. Учитывались также скорость, выносливость и правильная техника охоты.

Сегодня в Казахстане официально зарегистрировано более четырёх тысяч тазы. Однако фактическая численность породы значительно выше, поскольку многие собаки, особенно в сельской местности, до сих пор не имеют документов.

Президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Сериккали рассказал, что специалисты регулярно выезжают в сёла, осматривают тазы и проверяют их соответствие породным стандартам. Если собака отвечает установленным требованиям, владельцу помогают оформить необходимые документы и поставить её на племенной учёт.

По словам Бауыржана Сериккали, число зарегистрированных тазы постепенно растёт, но в сельской местности по-прежнему остаётся немало неучтённых собак. Поэтому специалисты продолжают разъяснять владельцам важность регистрации и племенного отбора, необходимых для сохранения породы.

Организаторы отмечают, что подобные испытания помогают сохранять охотничьи качества казахской тазы и поддерживать интерес к национальным традициям. В дальнейшем такие состязания планируют проводить регулярно.