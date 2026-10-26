Госкорпорация «Правительство для граждан» заявила о снижении числа выявленных нарушений на 59,5% после сообщений о незаконной выдаче водительских прав 74 людям в Астане. При этом приведённая статистика охватывает все направления работы организации, а не только экзамены и водительские удостоверения.

В комментарии, который 25 октября 2026 года опубликовал Azattyq Rýhy, госкорпорация сообщила, что самостоятельно обнаружила нарушения и передала материалы правоохранительным органам. По её утверждению, именно эти материалы стали основанием для возбуждения уголовных дел.

Организация также заявила о содействии расследованию. Возможность нарушений она связала с уязвимостями, которые существовали в отдельных процессах оказания госуслуг в прошлые периоды. Впоследствии, по словам представителей госкорпорации, процедуры пересмотрели, а внутренний контроль усилили.

Что означает снижение на 59,5%

В ответе госкорпорации, предоставленном Zakon.kz 25 октября и опубликованном 26 октября, указаны 1055 выявленных нарушений за десять месяцев 2026 года против 2602 за аналогичный период 2025-го. Разница составляет 1547 случаев, или около 59,5%, по расчётам KZ24.NEWS.

Арифметически заявленный процент подтверждается. Но это показатель выявленных нарушений по всем направлениям деятельности. По нему нельзя определить, насколько сократилось число случаев незаконной выдачи водительских прав в Астане.

Разбивки по видам нарушений, числа проведённых проверок и точной даты среза в опубликованном ответе нет. Период обозначен как десять месяцев, хотя комментарий предоставлен 25 октября — до завершения месяца. Этих сведений недостаточно, чтобы независимо оценить сопоставимость показателей и причины снижения.

Действие всех 74 удостоверений уже прекращено

Незаконная выдача водительских прав в Астане, о которой ранее писал KZ24.NEWS, стала предметом расследования департамента КНБ при координации прокуратуры столицы.

По версии следствия, посредники подсказывали кандидатам ответы на теоретические вопросы, а сотрудники спецЦОНа вносили в информационную базу ложные сведения об успешном прохождении практического экзамена. За 2025 год таким способом удостоверения получили 74 человека.

Прокуратура Астаны сообщила, что действие всех 74 удостоверений прекращено, а дело направлено в суд. В отношении шестерых подозреваемых избрали содержание под стражей, троих — подписку о невыезде, одного — домашний арест. Всего речь идёт о десяти фигурантах; сколько среди них работников спецЦОНа, в сообщении не уточняется.

Действия подозреваемых квалифицированы по статьям 262 и 206 УК — об организованной группе и неправомерном уничтожении или модификации информации. Окончательную оценку обвинениям должен дать суд.