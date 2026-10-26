Квартиры и магазины на первом этаже могут иметь общую придомовую территорию. Поэтому спор о парковке во дворе ЖК начинается с документов на землю и имущество, а не с того, к кому приехал водитель.

Адвокат Бахтияр Хояшев в разборе Tengri Home от 26 октября 2026 года считает, что полный запрет на парковку посетителей бизнеса может нарушать права собственника нежилого помещения. Это правовая оценка адвоката применительно к общему имуществу дома: она не даёт клиентам права занимать любое место в частном паркинге.

Общий двор и частное машиноместо — разные ситуации

Статья 31 Закона «О жилищных отношениях» относит общее имущество кондоминиума к общей долевой собственности. Среди совладельцев указаны собственники квартир и нежилых помещений. При этом паркинг может быть как общим, так и индивидуальным имуществом — это различие закреплено в законе.

Если стоянка относится к общему имуществу дома, нужно учитывать права всех его совладельцев и установленный порядок пользования.

Если конкретное машиноместо находится в индивидуальной собственности, доступ к нему определяется правами владельца. Покупка товара в соседнем магазине не заменяет его согласия.

Если речь о коммунальной парковке или земле общего пользования, проверять нужно соответствующий городской режим. Близость к подъезду сама по себе не подтверждает принадлежность участка дому.

Важно также различать владельца коммерческого помещения и арендатора. Закон не предоставляет арендатору самостоятельного права голоса на собрании собственников. Условия пользования помещением и связанным с ним имуществом необходимо проверять по договору и документам дома.

Что означает табличка «только для клиентов»

По мнению Хояшева, порядок клиентской парковки можно регулировать: обсуждать время доступа, продолжительность стоянки и зоны размещения машин. Но лишение собственника нежилого помещения возможности пользоваться общим имуществом адвокат считает основанием для оспаривания решения.

Обратная ситуация — когда кафе или магазин самостоятельно объявляет часть общего двора своей парковкой. Табличка «только для клиентов» сама по себе не подтверждает право бизнеса распоряжаться этой территорией. Для проверки такого требования нужны документы на участок, место либо договор пользования.

Какие документы проверить перед спором с ОСИ

Документы на земельный участок: его границы, право собственности или землепользования, принадлежность к территории дома.

Техническую документацию и перечень общего имущества: входит ли спорная площадка или паркинг в кондоминиум.

Протокол собрания: какие правила парковки приняты, кто участвовал в голосовании и какой вопрос был вынесен на решение.

Основание для закрепления конкретных мест: право собственности, договор аренды или другое оформленное право пользования.

Отдельно проверьте местные требования к шлагбаумам. Например, маслихат Алматы сообщал о городских правилах установки ограждений с обязательным беспрепятственным проездом скорой помощи, пожарных и других экстренных служб. Эти местные требования нельзя автоматически переносить на остальные города.

Различие между двором и коммунальной стоянкой имеет практическое значение. Ранее писал KZ24.NEWS о жителе Алматы, который оспаривал штрафы за парковку рядом со своим домом. Та история касалась платной городской парковки — её нельзя использовать как универсальное правило для частных машиномест.