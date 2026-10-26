В Казахстане за 2025 год родилось 335 000 детей — на 30 900 меньше, чем годом ранее. По расчётам KZ24.NEWS, годовое снижение составило около 8,4%. И свежая статистика показывает, что в 2026 году тенденция пока не переломилась.

Официальные данные БНС также показывают постепенное изменение возраста материнства. Средний возраст женщины при рождении ребёнка в 2025 году достиг 29,9 года, а при рождении первенца — 25,3 года. Более половины всех детей родили женщины от 25 до 34 лет.

Однако объяснять сокращение числа новорождённых только тем, что казахстанки стали позже заводить детей, было бы неверно. На общую цифру влияет возрастная структура населения, но одновременно снижается и показатель, который от неё не зависит напрямую, — суммарный коэффициент рождаемости.

На одну женщину приходится уже 2,57 ребёнка вместо 3,32 на пике

Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько детей в среднем родила бы одна женщина за репродуктивный период при сохранении текущей интенсивности рождений в каждом возрасте. БНС отдельно отмечает, что этот показатель не зависит от возрастного состава населения и точнее характеризует уровень рождаемости.

В 2025 году коэффициент снизился до 2,57 ребёнка на женщину. В 2024-м он составлял 2,80, а в 2021 году — 3,32. Таким образом, только за год показатель уменьшился примерно на 8,2%, по расчётам KZ24.NEWS. Динамику за 2015–2025 годы опубликовал ЕНПФ со ссылкой на официальную статистику.

Это важная деталь: малочисленные поколения женщин, родившихся в конце 1990-х и начале 2000-х, действительно могут уменьшать абсолютное число рождений. Но снижение суммарного коэффициента показывает, что дело не только в количестве потенциальных матерей — меняется и само репродуктивное поведение.

335 тысяч против почти 446 тысяч четыре года назад

Пик последних лет пришёлся на 2021 год, когда в Казахстане зарегистрировали 446 491 рождение. Тогда суммарный коэффициент составлял 3,32, а средний возраст матери — 29,5 года, сообщало БНС.

К 2025 году число рождений сократилось примерно на 111 тыс., или почти на четверть, по расчётам KZ24.NEWS. Только между 2024 и 2025 годами показатель снизился с 365,9 тыс. до 335 тыс. детей. Общий коэффициент рождаемости за тот же год упал с 18,15 до 16,43 рождения на тысячу жителей.

Изменения видны и в структуре семей. В 2024 году первенцами были 84,2 тыс. новорождённых, а в 2025-м — около 79,8 тыс. Особенно заметно сократилось число четвёртых детей: с более чем 60 тыс. до примерно 53,5 тыс. Такие цифры не позволяют свести спад исключительно к переносу первого материнства на более поздний возраст.

В 2026 году рождений снова стало меньше

Самая свежая статистика показывает продолжение тенденции. За январь–август 2026 года в стране родились 201 462 ребёнка против 219 941 за те же восемь месяцев 2025-го. Это ещё минус 18 479 детей, или 8,4%, по расчётам KZ24.NEWS. Сравнение публикует БНС на главной странице демографической статистики.

Демограф Аида Байгараева в комментарии Tengrinews связывает сдвиг семейного поведения в том числе с урбанизацией, более длительным образованием и профессиональным становлением. При этом на решение о рождении ребёнка влияют также доходы, жильё, занятость родителей и доступность детских садов.

Поэтому корректнее говорить сразу о нескольких процессах: средний возраст матери постепенно увеличивается, менее многочисленные поколения входят в активный репродуктивный возраст, а количество детей на одну женщину одновременно снижается. Именно сочетание этих факторов, а не один показатель в 29,9 года, объясняет нынешнюю демографическую динамику.