Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив экстренно изменил маршрут после происшествия в кабине пилотов. Израильские власти утверждают, что один из членов экипажа напал на коллегу с ножом, после чего возникла угроза потери контроля над Boeing 737 MAX, передаёт агентство KZ24news.

По данным израильской стороны, ситуация произошла во время приближения самолёта к Израилю. На борту находилось большое количество граждан Израиля.

Boeing за считанные минуты потерял около 17 тыс. футов высоты

Критический момент наступил после того, как один из пилотов получил ножевые ранения. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, нападавший, предположительно, пытался вывести из строя системы управления самолётом.

Вмешаться пришлось находившимся на борту пассажирам. Несколько человек вместе с членом экипажа смогли попасть в кабину и остановить пилота. После этого управление самолётом удалось стабилизировать.

Ситуацию осложнило резкое снижение лайнера. По данным израильских СМИ, Boeing 737 MAX за короткое время потерял значительную высоту — примерно с 34 тыс. до 17 тыс. футов.

Почему самолёт сел не в Израиле

После чрезвычайной ситуации экипаж направил лайнер в сторону Саудовской Аравии. Самолёт приземлился в Табуке, где пассажиры смогли покинуть борт. Капитан и второй пилот получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение. Позднее пассажиров отправили обратно в Израиль.

Израильский министр обороны Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой джихадистского террористического акта. Премьер-министр Нетаньяху также заявил о необходимости подготовиться к возможным новым угрозам для гражданской авиации.

При этом обстоятельства происшествия и мотивы пилота ещё требуют окончательного установления. Израильские власти рассматривают произошедшее как преднамеренную атаку, тогда как расследование должно установить полную картину событий.

По данным израильской стороны, предполагаемый нападавший был задержан после посадки самолёта в Саудовской Аравии.

Инцидент привлёк внимание прежде всего из-за того, что угроза возникла непосредственно в кабине управления воздушным судном. В итоге самолёт удалось посадить без катастрофических последствий благодаря действиям экипажа и пассажиров.