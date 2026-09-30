Казахстан возобновил исполнительное производство по взысканию около 2,3 трлн ₸ с North Caspian Operating Company — оператора месторождения Кашаган. Статус производства изменился 29 сентября, следует из данных автоматизированной системы органов исполнительного производства Минюста, которые проверил Interfax.

Это уже не сообщение о будущем намерении взыскать деньги. В сентябре производство почти три недели находилось на паузе из-за судебного спора NCOC с государственным судебным исполнителем. Теперь процедура принудительного исполнения снова запущена.

При этом 2,3 трлн ₸ ещё нельзя считать деньгами, поступившими государству. Возобновление исполнительного производства означает продолжение процедуры взыскания, а не подтверждение фактической выплаты всей суммы.

Почему взыскание остановили и что изменилось сейчас

Исполнительное производство первоначально возбудили 21 июля 2026 года. В опубликованных ранее данных сумма задолженности филиала NCOC составляла 2 356 293 268 036 ₸.

7 сентября производство приостановили после того, как NCOC обжаловала действия государственного судебного исполнителя, а Специализированный межрайонный административный суд Атырауской области запросил материалы дела. Минюст тогда объяснил, что по закону производство должно оставаться приостановленным до возвращения материалов судом, после чего взыскание продолжится.

23 сентября суд отказал NCOC в иске. Компания пыталась отменить не только постановление о возбуждении исполнительного производства, но и принятые летом обеспечительные меры: арест недвижимости, арест транспортных средств и запреты на совершение определённых действий.

KZ24.NEWS 28 сентября писал, что после отказа суда основное процессуальное препятствие для продолжения взыскания исчезло. Через день система Минюста уже показала производство как возобновлённое.

Спор на этом не закончился

Решение суда от 23 сентября может быть обжаловано в течение 10 рабочих дней. В открытых источниках на момент подготовки материала нет подтверждения, воспользовалась ли NCOC этим правом.

Кроме того, параллельно продолжается международный спор. NCOC заявляла, что арбитраж UNCITRAL принял обеспечительную меру, запрещающую Казахстану принудительно взыскивать спорный экологический штраф до окончания арбитража. Об этой позиции компании сообщал Interfax.

Минюст Казахстана с такой трактовкой не согласился и заявлял, что обеспечительная мера международного коммерческого арбитража не препятствует исполнению вступившего в силу казахстанского судебного акта.

Сам спор связан с экологическими претензиями к Кашагану, в том числе с объёмами хранения серы. NCOC отвергает нарушения и продолжает оспаривать штраф доступными юридическими способами. Reuters оценивает нынешнюю сумму взыскания примерно в $5,22 млрд и отмечает, что в консорциум входят Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, CNPC и другие крупные нефтегазовые компании.

Масштаб требования хорошо виден в сравнении: 2,3 трлн ₸ — это примерно десятая часть утверждённых доходов республиканского бюджета Казахстана на 2026 год. Это только сравнение для понимания суммы: спорные деньги не означают гарантированного поступления такой суммы в бюджет.