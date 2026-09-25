Утреннее отключение света 25 сентября в Казахстане началось после крупного сбоя в энергосистеме Узбекистана. KEGOC зафиксировал выпадение 1516 МВт генерации, после чего в Казахстане сработала противоаварийная автоматика и объём ограничений потребителей достиг 962 МВт. Только в Алматы и Алматинской области было отключено 378 МВт нагрузки — около 39% общереспубликанского объёма, по расчётам KZ24.NEWS.

Как сообщил KEGOC, нарушение произошло в 05: 02. Потеря генерации в Узбекистане вызвала резкий наброс мощности из объединённой энергосистемы Центральной Азии и привела к разделению транзита Север — Юг в Казахстане. Системный оператор сообщил, что противоаварийная автоматика отработала штатно.

Минэнерго Узбекистана уточнило, что в 05: 05 на новой ТЭС компании EDF в Сырдарьинской области аварийно отключилось 1600 МВт мощности. На станции в этот момент продолжались пусконаладочные работы. Цифры двух системных источников немного различаются: узбекская сторона называет 1600 МВт, KEGOC — 1516 МВт. Ещё 26 августа узбекское ведомство сообщало, что новая станция мощностью 1573 МВт введена в эксплуатацию.

В Алматы и области отключили 378 МВт нагрузки

В зоне «Алатау Жарық Компаниясы» в 05: 02 одновременно отключились три линии электропередачи KEGOC напряжением 500 кВ — Л-5394, Л-5300 и Л-5320. Аварийная автоматика временно отключила часть потребителей, передал Zakon.kz со ссылкой на АЖК.

В Алматы ограничения затронули части Бостандыкского, Наурызбайского, Ауэзовского и Алатауского районов.

В Алматинской области АЖК перечислила Жамбылский, Балхашский, Есикский, Карасайский, Шелекский, Райымбекский, Уйгурский, Илийский, Кегенский и Талгарский районы и зоны обслуживания.

На Алматы и область пришлось 378 из 962 МВт ограничений, то есть 39,3%, по расчётам KZ24.NEWS. Оставшиеся около 584 МВт приходились на другие зоны энергосистемы, однако полной публичной раскладки по регионам и конкретным потребителям KEGOC на момент проверки не опубликовал.

41 минута — не время полного возвращения света

В 05: 43 KEGOC восстановил параллельную работу Южной зоны Единой электроэнергетической системы Казахстана с объединённой энергосистемой Центральной Азии и дал команду снять ограничения. Таким образом, 41 минута — это время до восстановления параллельной работы энергосистем, а не момент, когда электричество вернулось ко всем потребителям.

АЖК получила команду на обратное включение в 05: 51. К 05: 58 были подключены потребители, отключённые одной из ступеней автоматики, к 06: 20 восстановили около 70% нагрузки, отключённой частотной автоматикой, а полностью электроснабжение отключённых потребителей компании восстановили к 07: 05.

Похожий каскадный сбой произошёл 14 августа 2026 года: тогда после отключения двух гидроагрегатов Токтогульской ГЭС в Кыргызстане энергосистема Казахстана также разделилась, а транзит Север — Юг оказался перегружен. Об этом писал KZ24.NEWS.

Подтверждённых данных об аварийной остановке крупных предприятий из-за утреннего сбоя 25 сентября KZ24.NEWS в открытых источниках на момент проверки не нашёл. В доступных сообщениях KEGOC конкретные предприятия среди ограниченных потребителей не названы.