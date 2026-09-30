Шесть автопоездов с лопастями ветрогенераторов прошли через Уральск и аварийный мост через Чаган, несмотря на действующее ограничение массы до 30 тонн. В заявках на перевозку указывалась масса машин от 73 до 205 тонн — максимальный показатель почти в 6,8 раза превышал разрешённую нагрузку на мост.

История получила продолжение после ответов полиции и транспортной инспекции на запрос «Уральской недели». Перевозчика ТОО «Глобалинк Транспортэйшн энд Лоджистикс Ворлдвайд» действительно оштрафовали, однако не непосредственно за проезд по аварийному Чаганскому мосту. Вместе со сбором за проезд компания перечислила в бюджет 8 991 024 ₸.

При этом вопрос, кто в итоге допустил движение колонн по этому маршруту, остаётся открытым. Специальные разрешения перевозчику выдала Инспекция транспортного контроля Алматы, полиция сопровождала машины на основании письма акима Уральска, а западноказахстанский филиал «ҚазАвтоЖола» утверждает, что отказывал в согласовании маршрута через мост. Подробности официальных ответов получила редакция «Уральской недели».

Штраф выписали не за аварийный мост

По данным Инспекции транспортного контроля ЗКО, у шести автопоездов Sitrak C7H имелись специальные разрешения, выданные Инспекцией транспортного контроля по Алматы.

Однако фактические параметры автопоездов не соответствовали данным в разрешениях. За это перевозчика привлекли по части 8 статьи 571 КоАП. За каждую из шести машин компания заплатила по 108 125 ₸ — всего 648 750 ₸.

Дополнительно был начислен сбор за проезд в размере 8 342 274 ₸. В сумме штрафы и сбор составили 8 991 024 ₸, по расчётам KZ24.NEWS. Инспекция сообщила, что деньги уже поступили в бюджет.

При этом отдельного наказания именно за проезд по аварийному Чаганскому мосту, согласно опубликованному ответу инспекции, не последовало.

«ҚазАвтоЖол» говорит об отказах, инспекция — о молчаливом согласии

Именно здесь возникает главное противоречие. «ҚазАвтоЖол» сообщил журналистам, что с 27 по 31 августа получил 15 заявок на перевозку элементов ветрогенераторов и отказал в согласовании маршрутов через Чаганский мост. В этих заявках фигурировали автопоезда массой от 73 до 205 тонн.

Но Инспекция транспортного контроля объяснила действие разрешений правилом так называемого молчаливого согласования: организация, отвечающая за дорогу или сооружение, должна ответить на запрос в течение одного рабочего дня. Если ответа в этот срок нет, маршрут считается согласованным.

Такой механизм действительно предусмотрен действующими правилами перевозки тяжеловесных грузов: срок согласования составляет один рабочий день, а отсутствие ответа означает согласование. Одновременно при рассмотрении маршрута должны оцениваться несущая способность дорог и мостов, безопасность движения и сохранность сооружений — это следует из правил.

Более того, официальный сервис выдачи специальных разрешений указывает, что отрицательный ответ согласующей организации является основанием для отказа в услуге. Поэтому пока неясно, относились ли заявленные «ҚазАвтоЖолом» отказы именно к тем шести разрешениям, по которым колонны фактически проехали, и были ли эти отказы направлены в установленный срок.

Колонны сопровождала полиция после письма акима

27 августа аким Уральска Мурат Байменов направил в департамент полиции ЗКО письмо с просьбой помочь с сопровождением колонн компании «Глобалинк». Речь шла о машинах длиной около 90 метров.

Полиция подтвердила журналистам, что с 27 по 31 августа патрульные автомобили ежедневно с 02:00 до 05:00 сопровождали автопоезда через Уральск именно на основании этого письма.

Само письмо акимата при этом не является специальным разрешением на перевозку тяжеловесного груза. По закону такое разрешение выдаётся уполномоченным органом после определения и согласования маршрута.

«ҚазАвтоЖол» после проезда колонн заявил, что маршрут через Чаганский мост не согласовывал, зафиксировал случившееся и направил обращения в транспортную инспекцию и административную полицию. Компания оценивала проезд тяжёлых 90-метровых машин как угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Автопоезда прошли ещё и по мосту с лимитом 10 тонн

История не ограничилась Чаганским мостом. Инспекция транспортного контроля отдельно указала на Подстепновский мост, где действует ограничение всего 10 тонн. Если по нему действительно прошли те же машины, максимальная заявленная масса в 205 тонн превышала этот лимит в 20,5 раза — по расчётам KZ24.NEWS.

Чаганский мост оказался в аварийном состоянии после повреждения конструкции весной. 30 апреля на 247-м километре трассы Актобе — Уральск — граница России обнаружили повреждение его пешеходной части. Позднее пролетную балку и покрытие восстановили, но само сооружение, по данным дорожного оператора, продолжает считаться аварийным, а ограничение в 30 тонн сохраняется.

«ҚазАвтоЖол» предлагал тяжеловесным перевозчикам альтернативные маршруты через пункты пропуска «Таскала», «Шаган» и «Аксай». Пока из опубликованных ответов ведомств так и не следует, почему колонны со специальными разрешениями в итоге прошли именно через мосты с действующими весовыми ограничениями.