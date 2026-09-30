С 4 октября в Алматы вместо единой стоимости коммунальных платных парковок начнут действовать три тарифа — 100, 150 и 200 ₸ в час. Дороже всего станет стоянка на наиболее востребованных участках, прежде всего в центральной части города.

Тариф 100 ₸ сохранят для зон с относительно небольшой нагрузкой, 150 ₸ установят для территорий со средней интенсивностью использования, а 200 ₸ — там, где парковочные места особенно востребованы и их не хватает. Дифференцированную систему утвердил маслихат.

Таким образом, на части парковок цена фактически удвоится. Нынешняя единая ставка 100 ₸ действует с 2016 года. По данным акимата, за десять лет количество автомобилей, передвигающихся по Алматы, превысило 1 млн, а прежний тариф перестал обеспечивать быструю сменяемость машин на наиболее загруженных улицах.

Где парковка будет стоить 100, 150 и 200 ₸

До утверждения новых тарифов город опубликовал проект с подробным перечнем из 338 парковочных участков. В нём 77 зон относились к тарифу 100 ₸, 90 — к тарифу 150 ₸ и 171 участок — к максимальному тарифу 200 ₸.

По 100 ₸ в проекте предлагалось сохранить, например, парковку на проспекте Абая от Момышулы до Саина, на Тимирязева между Розыбакиева и Байтурсынова, а также возле городской больницы №7 в микрорайоне Калкаман.

В группу 150 ₸ входили отдельные участки Абая между Байтурсынова и Муканова, Манаса и Ауэзова, Ауэзова и Гагарина, проспект Гагарина от Жандосова до Толе би, парковка автовокзала «Сайран», зона у южного входа в Главный ботанический сад и парковочное пространство возле БЦ City Center.

Максимальные 200 ₸ в проекте приходились преимущественно на центр. В список попали отдельные участки Шевченко, Курмангазы, Сейфуллина, Наурызбай батыра, Достык, Толе би, Казыбек би, Айтеке би, Гоголя, Жибек Жолы, Макатаева, Абылай хана, Кунаева, Пушкина и Зенкова. В эту же категорию относились парковка у БЦ «Нурлы Тау» и участок проспекта Достык от Абая до Жолдасбекова. Перечень опубликовал Tengri Auto.

Есть важный нюанс: тариф устанавливается не на всю улицу целиком. На одной и той же улице разные парковочные зоны могут стоить 100, 150 или 200 ₸. Акимат сообщил, что актуальная цена конкретной парковки будет указана на информационной табличке, на сайте и в приложении «Парковки Алматы». Поэтому при поездке после 4 октября надёжнее проверять именно номер выбранной зоны на карте оператора.

Жителям соседних домов можно не платить — но нужно разрешение

Для собственников жилья возле коммунальных платных парковок сохраняется возможность бесплатно ставить один автомобиль рядом с домом. Однако это не происходит автоматически: нужно получить специальное разрешение.

Оператор разъясняет условия: на одно помещение предоставляется одно разрешение для одного автомобиля и одной выбранной коммунальной парковки в радиусе до 500 метров. Разрешение может оформить собственник, а при соблюдении условий — близкий родственник или арендатор.

При этом конкретное парковочное место за человеком не закрепляется. Право также не распространяется на подземные, перехватывающие, многоуровневые и механизированные паркинги.

Возможность бесплатной парковки для жителей появилась после принятия новых городских правил летом 2026 года. Они вступили в силу в августе.

Почему власти повышают тариф именно в центре

В управлении организации дорожного движения объясняют реформу необходимостью увеличить оборачиваемость парковочных мест. Если час стоянки в наиболее загруженной зоне стоит столько же, сколько на периферии, автомобили могут занимать дефицитные места длительное время.

По расчёту городских властей, более высокая стоимость должна сократить длительную стоянку в центре, уменьшить время поиска свободного места и число автомобилей, припаркованных вторым рядом.

При этом повышение коснётся не всех коммунальных парковок: минимальный тариф останется прежним. Окончательную стоимость конкретной зоны водителям рекомендуется проверять по номеру парковки после запуска новой системы 4 октября.