Семидневную поездку в Италию, бытовую технику и даже личный потребительский кредит оплачивали деньгами одной из столичных поликлиник. 29 сентября суд Астаны вынес приговор четырём бывшим руководителям и сотрудникам медучреждения по делу об ущербе на 672 753 454 тенге.

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны установил, что схема действовала с 2021 по 2025 год. Руководитель поликлиники, по выводам суда, вовлекла руководителя службы по экономической работе, главного бухгалтера и менеджера по государственным закупкам. Подробности приговора привёл Kazinform со ссылкой на суд.

Деньги предприятия перечислялись физическим и юридическим лицам по фиктивным договорам, после чего их обналичивали. В одном из эпизодов руководитель экономической службы предложила водителю поликлиники зарегистрироваться как ИП и передать банковские реквизиты главному бухгалтеру. Через счета других привлечённых лиц проводились аналогичные операции.

7,8 млн тенге ушли на семь дней в Италии

Суд отдельно перечислил несколько расходов, не связанных с работой медицинского учреждения. В 2021–2023 годах за счёт предприятия приобретали бытовую технику для личного пользования общей стоимостью 7 073 670 тенге.

В марте 2023 года руководитель поликлиники, глава экономической службы и главный бухгалтер оплатили из средств предприятия семидневный тур в Италию. Поездка обошлась в 7 833 741 тенге.

Ещё один эпизод касался личного потребительского кредита руководительницы поликлиники. Суд установил, что с 2023 по 2025 год за счёт предприятия на его погашение направили 2 179 800 тенге.

При этом названные покупки, путешествие и кредит — лишь отдельные установленные судом эпизоды. Общая сумма ущерба по делу значительно выше и составила 672 753 454 тенге.

Руководитель получила восемь лет

Руководительницу поликлиники суд приговорил к восьми годам лишения свободы. Руководитель службы по экономической работе получила семь лет и шесть месяцев, главный бухгалтер и менеджер по государственным закупкам — по семь лет.

Всем четырём также пожизненно запретили занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью. Исполнение семилетнего срока главному бухгалтеру отсрочили на один год — до 30 сентября 2027 года — из-за наличия малолетних детей.

Подсудимые вину не признали и просили их оправдать либо назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Государственный обвинитель при этом просил для руководительницы семь лет ограничения свободы, а для остальных трёх подсудимых — по семь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд указал, что отягчающих обстоятельств не установлено. Для части подсудимых учитывались пожилой возраст, отсутствие прежних судимостей и частичное возмещение ущерба. Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворён полностью.

Весной ущерб оценивали ещё выше

О расследовании этой истории прокуратура Астаны сообщила ещё весной 2026 года. Тогда надзорный орган оценивал ущерб более чем в 675 млн тенге и сообщал, что похищались бюджетные средства, предназначенные для лечения граждан. В материалах прокуратуры уже тогда фигурировали бытовая техника и поездки в Италию.

В приговоре итоговая установленная сумма составила 672 753 454 тенге. Название поликлиники и полные имена осуждённых в опубликованном сообщении суда не раскрываются.

Приговор по делу пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.