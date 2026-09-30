В Алматы возник спор вокруг переселения жителей четырёх домов по улице Шевченко: собственники утверждают, что за новые квартиры по программе реновации от них требуют доплаты, которые в отдельных случаях приближаются к 7 млн тенге. При этом оператор городской программы Almaty Renovation официально объясняет противоположное: если человек получает столько же комнат, сколько было в старой квартире, увеличение площади не должно приводить к доплате.

Речь идёт о домах 147а, 147б, 147в и 147и в квадрате улиц Шевченко — Жамбыла — Манаса — Байзакова. Инвестором проекта выступает ТОО Qazaq Stroy Properties. О конфликте рассказала BES.media после обращения жителей.

По словам Ирины Азаровой, чья мать живёт в одном из попавших под реновацию домов, собственникам объясняют расчёт следующим образом: к площади старой квартиры добавляется около 10 м², а если предлагаемое новое жильё ещё больше, за оставшуюся разницу предлагают заплатить. Жители утверждают, что для некоторых семей сумма приближается к 7 млн тенге.

Almaty Renovation: при той же комнатности доплаты быть не должно

Городской оператор программы дал BES.media принципиально другое разъяснение. В Almaty Renovation заявили, что переселение должно проводиться по принципу «комната за комнату»: собственнику однокомнатной квартиры предоставляется однокомнатная, двухкомнатной — двухкомнатная и так далее.

Если новая квартира оказывается больше из-за современных планировочных и строительных норм, само увеличение площади, по позиции оператора, не создаёт обязательства доплачивать. Доплата, как объяснили в Almaty Renovation, возможна только при добровольном желании собственника получить квартиру большей комнатности — например, трёхкомнатную вместо двухкомнатной.

Эта позиция соответствует тексту самой программы реновации. В её девятой главе указано, что новая квартира передаётся по принципу «комната за комнату», а площадь, превышающая размер сносимого жилья при таком обмене, не считается излишней.

Что именно гарантирует программа

В документе есть ещё одна важная формулировка. Равнозначным считается жильё, в котором количество комнат не меньше, чем в освобождаемой квартире, а общая площадь — не меньше площади старого жилья. Квартира должна передаваться в чистовой отделке и быть готовой к проживанию.

Аналогичный принцип теперь закреплён законом: для собственников квартир в домах, включённых в программу реновации, количество комнат в новом жилье не должно уменьшаться, а площадь сверх размера прежней квартиры при обмене по установленным условиям не считается излишней.

При этом ни программа, ни приведённая норма закона не используют формулировку «любое количество дополнительных квадратных метров предоставляется бесплатно». Именно поэтому для конкретного конфликта принципиально важны условия предлагаемых жителям договоров и то, соответствует ли выбранная квартира предусмотренному программой варианту той же комнатности.

Жители говорят, что условие о доплате появилось позже

По словам Азаровой, в 2023 году на презентации проекта жителям рассказывали о переселении, кладовых и скидках на парковочные места, но вопрос о доплатах за площадь не поднимался. Условия с дополнительной оплатой, как утверждают собственники, появились в предварительных договорах, которые им начали предлагать в августе 2025 года.

Сам проект строительства в этом квартале существует как минимум с 2023 года: на официальном портале Алматы опубликованы материалы по первой очереди жилого комплекса Qazaq Stroy Properties в квадрате Шевченко — Манаса — Жамбыла — Байзакова. В 2026 году СПК «Алматы» также относила этот проект к действующим площадкам городской реновации.

Застройщик публично свою версию расчёта пока не изложил. BES.media направила запрос Qazaq Stroy Properties, однако ответа по существу не получила. Руководитель компании Алия Турусбаева сообщила журналисту, что уже давала ответы самим жителям.

Поэтому главный невыясненный вопрос сейчас — почему в предлагаемых собственникам документах, по их словам, появляется многомиллионная доплата, если Almaty Renovation утверждает, что при сохранении количества комнат она не требуется. Без публикации конкретных договоров и официальной позиции инвестора установить основания расчёта до 7 млн тенге невозможно.