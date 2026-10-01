Ровно через год после гибели 23-летней девушки в опорном пункте полиции Караганды дело дошло до суда. На скамье подсудимых оказался бывший участковый инспектор Даурен Досов, которого обвиняют по статье 370 УК Казахстана — бездействие по службе, повлёкшее тяжкие последствия.

Первое заседание прошло 30 сентября 2026 года. Дело рассматривает суд в Караганде под председательством судьи Бекзата Шалгимбаева. Государственное обвинение поддерживает прокурор Карагандинской области Динмухамед Алимкулов. Подробности первого заседания сообщил Kazinform.

Однако дальнейшие слушания пройдут без журналистов. Адвокат подсудимого Асет Тубеков попросил закрыть процесс, поскольку в материалах дела содержатся сведения о личной и интимной жизни погибшей и бывшего полицейского. Прокурор возражал, но суд удовлетворил ходатайство защиты.

Что произошло в опорном пункте год назад

Трагедия произошла в конце сентября 2025 года. По первоначальному официальному сообщению полиции, в одном из опорных пунктов Караганды обнаружили молодую женщину без признаков жизни и сотрудника полиции в бессознательном состоянии. Девушке было 23 года.

Начальник Департамента полиции Карагандинской области Негмет Исмагулов тогда сообщал, что возбуждено уголовное дело, создана специальная следственно-оперативная группа и назначено служебное расследование. Причину смерти девушки полиция на первоначальном этапе публично не называла.

Позднее стало известно, что девушка не была задержанной. По опубликованным материалам расследования, она была знакома с участковым и пришла вместе с ним в опорный пункт вечером 29 сентября. На следующий день их обнаружил другой сотрудник.

Досова доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии. В СМИ сообщалось о сильном отравлении обоих веществом, происхождение которого оставалось одним из ключевых вопросов расследования. При этом из-за закрытого процесса сейчас нельзя считать публично обсуждавшиеся версии установленными судом фактами.

После происшествия уволили не только участкового

После выздоровления Досов был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Департамент полиции тогда подчёркивал, что уголовное расследование продолжается, а остальные сведения не разглашаются в интересах следствия.

Последствия затронули и руководство подразделения. По итогам служебного расследования должностей лишились начальник Михайловского отдела полиции и несколько руководителей, отвечавших за работу участковых. Ряду сотрудников управления полиции Караганды и областного департамента объявили дисциплинарные взыскания. Об этом в октябре 2025 года сообщал Kazinform.

Министр внутренних дел Ержан Саденов публично называл произошедшее неприемлемым для полиции и обещал, что обстоятельства трагедии будут установлены в ходе расследования.

Главные вопросы теперь останутся за закрытыми дверями

Самый важный этап дела начинается только сейчас. Следствию предстояло установить происхождение вещества, воздействию которого, по опубликованным данным, могли подвергнуться погибшая и сотрудник полиции, обстоятельства его появления в служебном помещении и действия самого участкового.

При этом обвинение, которое сейчас рассматривает суд, не означает признания Досова виновным. Его виновность или невиновность может установить только суд после исследования доказательств.

Статья 370 УК предусматривает ответственность за бездействие должностного лица при исполнении служебных обязанностей. В действующей редакции уголовного законодательства смерть человека относится к возможным тяжким последствиям.

Из-за закрытого режима значительная часть доказательств, заключений экспертиз и показаний свидетелей, вероятно, не будет публично обсуждаться во время процесса. Поэтому до оглашения судебного решения любые версии о том, что именно произошло в ночь трагедии и откуда появилось неизвестное вещество, остаются версиями, а не установленными фактами.