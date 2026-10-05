В расследовании инцидента с рейсом Flydubai FZ1073 появилась самая конкретная на данный момент версия предполагаемой цели атаки. Израильские СМИ со ссылкой на источники, знакомые с допросами, утверждают, что второй пилот хотел провести Boeing до аэропорта Бен-Гурион как обычный рейс, а в последние секунды направить самолёт в терминал.

Официально опубликованного протокола допроса, который подтверждал бы эти слова, пока нет. Генпрокуратура ОАЭ действительно установила, что второй пилот начал осуществлять заранее подготовленную террористическую операцию, напал на командира аварийным топором и попытался захватить управление. Однако в официальном сообщении WAM не говорится ни о терминале Бен-Гуриона, ни о предполагаемом плане устроиться в Flydubai ради атаки.

Поэтому новые подробности пока следует считать версией, основанной на утечках из расследования, а не окончательно установленными выводами следствия.

Самолёт якобы должен был до последнего выглядеть обычным рейсом

Журналист израильского Channel 12 Амит Сегал сообщил вечером 4 октября, что предполагаемый план состоял в обычном заходе на посадку. Когда самолёт оказался бы настолько близко к аэропорту, что перехватить его уже было бы сложно, второй пилот якобы собирался резко изменить траекторию и направить Boeing в терминал.

Похожую информацию получил Jerusalem Post от израильского источника. Издание пишет, что подозреваемый якобы рассказал следователям, что заранее изучал, какие авиакомпании выполняют рейсы в Тель-Авив, и выбрал Flydubai именно из-за этого маршрута.

По этим же данным, замысел появился ещё до его приёма на работу. Израильские источники утверждают, что во время предыдущих рейсов подозреваемый бывал в Бен-Гурионе и собирал информацию. Один из вариантов атаки якобы планировался на лето, но был отложен из-за дружеских отношений с находившимся на том рейсе членом экипажа.

Эти обстоятельства также пока не включены в публичные выводы эмиратского следствия. Генпрокурор ОАЭ подчёркивает, что расследование мотивов, возможных связей подозреваемого и цифровых доказательств продолжается, а окончательные результаты будут опубликованы после завершения необходимых процедур.

ОАЭ уже официально признали попытку теракта

При этом основная версия произошедшего с 3 октября перестала быть только предположением израильской стороны. Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль-Шамси официально заявил, что расследование выявило попытку совершения террористического акта.

По данным прокуратуры, второй пилот напал на командира в кабине с аварийным топором и попытался получить контроль над самолётом. Расследование ведётся прокуратурой ОАЭ совместно с авиационными и другими компетентными органами.

Сам инцидент произошёл утром 30 сентября. Boeing 737 MAX 8 выполнял рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, когда резко потерял около 14–16 тыс. футов высоты и последовательно передал аварийные коды 7700 и 7500. Последний используется при незаконном вмешательстве в управление воздушным судном. Самолёт развернулся и совершил экстренную посадку в саудовском Табуке.

KZ24.NEWS писал об инциденте ещё 30 сентября, когда мотив оставался неизвестным и подтверждёнными были только резкое снижение, конфликт в кабине и расследование версии нападения. Теперь официальная позиция ОАЭ изменилась: произошедшее квалифицировано как попытка террористической операции.

Новая версия о терминале Бен-Гуриона существенно меняет предполагаемый сценарий атаки: если утечки из допроса подтвердятся, целью могло быть не просто уничтожение самолёта с находившимися на борту людьми, а удар пассажирским Boeing по аэропорту. Но до публикации официальных результатов следствия утверждать это как установленный факт преждевременно.