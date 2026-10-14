Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана (АЗРК) выступило с инициативой пересмотреть механизм распределения радиочастот для сетей пятого поколения. Предлагаемые изменения должны усилить конкуренцию на рынке мобильной связи, расширить доступ операторов к необходимым ресурсам и создать условия для развития высокоскоростного интернета.

Как планируют изменить распределение частот

Ведомство проанализировало итоги распределения радиочастот для 5G в 2022 году и оценило, насколько действующие правила обеспечивают равные возможности для участников телекоммуникационного рынка.

Радиочастотный спектр относится к ограниченным государственным ресурсам. От того, как распределяются доступные частоты, зависит способность операторов расширять покрытие, модернизировать инфраструктуру и внедрять современные технологии связи.

Для повышения эффективности этого процесса АЗРК предлагает пересмотреть порядок проведения аукционов. В частности, ведомство рассматривает возможность внедрения многораундовых торгов, изменения принципов формирования лотов и пересмотра стартовой стоимости частот.

Ещё одна инициатива касается ограничения концентрации радиочастотного спектра у отдельных компаний. Такой подход должен снизить риск сосредоточения ключевых ресурсов у нескольких крупных игроков и предоставить другим участникам рынка больше возможностей для развития.

Почему изменения важны для рынка

В АЗРК считают, что при продаже радиочастот государству необходимо учитывать не только потенциальные доходы от аукционов. Не менее важны влияние принятых решений на конкуренцию, инвестиционную привлекательность отрасли и развитие телекоммуникационной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

Более сбалансированное распределение частот может создать дополнительные условия для развития независимых операторов и расширить возможности участников рынка. В конечном итоге это должно способствовать модернизации мобильных сетей и повышению доступности качественных услуг связи.

Когда 5G охватит больше городов

Развитие сетей пятого поколения остаётся одним из приоритетов модернизации телекоммуникационной отрасли Казахстана. Ранее сообщалось, что к 2027 году покрытие 5G должно охватить 75% территории крупнейших городов страны.

В октябре 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов также поручил усилить контроль за качеством мобильной связи и доступностью высокоскоростного интернета.

При этом предложения АЗРК пока не являются утверждёнными правилами. Дальнейшее рассмотрение инициативы покажет, изменится ли порядок распределения частот и какие условия получат операторы для развития сетей 5G в Казахстане.