Транспортная система СНГ сталкивается с быстрыми изменениями: меняются логистические маршруты, растёт роль цифровых технологий и расширяется число трансграничных проектов. На этом фоне страны Содружества начинают сближать подходы к подготовке специалистов для транспорта и логистики, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на ИК СНГ.

Эта тема стала центральной на заседании Совета по образованию и науке при Координационном транспортном совещании СНГ, которое прошло в Российском университете транспорта.

Участники обсудили новые модели высшего образования и возможность согласования требований к подготовке транспортных кадров. Своими практиками поделились представители профильных вузов Беларуси, Казахстана, Узбекистана и России.

Для СНГ вопрос кадров становится частью транспортной интеграции. Крупные проекты — от развития железных дорог до новых международных маршрутов — требуют специалистов, которые понимают не только национальные стандарты, но и принципы работы трансграничной инфраструктуры.

Отдельное внимание уделили прикладным исследованиям. Участники поддержали инициативу Беларуси провести конкурс среди вузов и научных центров СНГ на лучшие исследования по оптимизации работы международных транспортных коридоров.

В 2027 году совместное мероприятие Совета и Исполкома КТС СНГ может быть посвящено одной из трёх тем: цифровой трансформации транспорта, повышению транспортной связанности СНГ с третьими странами или интеграции железнодорожного и городского общественного транспорта.

Таким образом, образовательное сотрудничество постепенно становится инструментом развития самой транспортной системы СНГ. Страны переходят от подготовки кадров внутри отдельных национальных систем к поиску общих подходов для реализации международных транспортных проектов.