В Казахстане традиционное разделение СМИ на телевидение, печатные издания и интернет-порталы со временем может уйти в прошлое. Вместо отдельных редакций будет развиваться единая медиасреда, объединяющая разные каналы распространения информации. Об этом заявил первый вице-министр культуры и информации Канат Искаков на Astana Media Week 2026.

По словам представителя ведомства, трансформация медиарынка связана прежде всего с развитием цифровых технологий и искусственного интеллекта. Эти инструменты меняют подходы к созданию новостных материалов, работе журналистов и взаимодействию с аудиторией.

Искаков отметил, что в будущем редакции могут отказаться от привычного разделения по форматам. Вместо самостоятельных подразделений, отвечающих за телевидение, сайты и печатные издания, медиакомпании будут работать как единая система. В ней контент смогут одновременно адаптировать для разных платформ и распространять через несколько каналов.

В качестве примера подобной модели вице-министр привёл международную компанию Euronews. Помимо телевизионного вещания и новостного сайта, она использует цифровые площадки, стриминговые сервисы и интернет-трансляции. Такой подход позволяет охватывать аудиторию с помощью различных форматов в рамках одной медиаструктуры.

Как ИИ изменит работу журналистов

Отдельное внимание Искаков уделил искусственному интеллекту. По его мнению, дальнейшее развитие технологий поможет редакциям быстрее готовить материалы и эффективнее распространять информацию.

При этом использование ИИ не означает, что журналисты потеряют свою роль. Технологии следует рассматривать как вспомогательный инструмент, который упрощает отдельные процессы, но не освобождает редакции от ответственности за опубликованный контент.

Вице-министр подчеркнул, что при внедрении искусственного интеллекта особенно важно соблюдать принципы ответственного использования технологий.

Несмотря на изменения в медиасфере, основой журналистики должны оставаться доверие читателей и зрителей, профессиональные стандарты и ответственность за достоверность информации.

Таким образом, речь идёт не о немедленном исчезновении телеканалов, газет или новостных сайтов, а о возможном переходе к более интегрированной модели работы СМИ. Конкретные сроки таких преобразований в Казахстане пока не определены.