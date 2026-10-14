Казахстанского предпринимателя Айбека Барыса, работающего в сфере производства бронетехники, признали виновным в оскорблении коллеги по бизнесу Марата Есимсеитова. Суд назначил ему 60 часов общественных работ, однако впоследствии апелляционная инстанция освободила его от наказания в связи с амнистией. Об этом сообщил журналист Михаил Козачков.

Поводом для судебного разбирательства стал конфликт между двумя предпринимателями, работающими в оборонной отрасли. 25 декабря Барыс позвонил Есимсеитову, а затем отправил ему 3 голосовых сообщения в WhatsApp. В аудиозаписях содержались многочисленные нецензурные выражения в адрес собеседника.

Есимсеитов решил обратиться в суд и самостоятельно инициировал разбирательство. Перед подачей иска он заверил аудиозаписи у нотариуса, чтобы зафиксировать содержание сообщений и использовать их в качестве доказательств. Проведённая экспертиза подтвердила наличие в записях большого количества нецензурной брани.

Айбек Барыс свою вину не признал. В ходе разбирательства он заявил, что сам факт отправки голосовых сообщений с принадлежащего ему номера телефона не подтверждает, что именно он являлся их автором. Тем не менее суд признал предпринимателя виновным и назначил ему общественные работы сроком на 60 часов.

Позднее дело рассмотрела апелляционная инстанция. По итогам пересмотра Барыса освободили от назначенного наказания на основании амнистии. При этом решение о его виновности сохранило силу, а приговор вступил в законную силу.

Кроме того, суд вынес частное постановление в отношении адвокатов Тимура Айтена и Магамеда Ханаева. Подробности претензий к защитникам в опубликованном сообщении не приводятся.

Таким образом, конфликт между двумя представителями оборонного бизнеса завершился судебным разбирательством. Несмотря на освобождение от наказания по амнистии, признание Барыса виновным осталось в силе.