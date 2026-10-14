Депутаты Курултая одобрили в первом чтении законопроект о республиканском бюджете Казахстана на 2027–2029 годы. Документ предусматривает финансирование социальных обязательств государства, развитие ключевых отраслей экономики и постепенное снижение зависимости от средств Национального фонда.

Согласно прогнозам, среднегодовой рост валового внутреннего продукта (ВВП) в ближайшие 3 года составит 5,4%. Инфляция в 2027 году ожидается на уровне 7,5–9,5%, а к 2029 году её планируют замедлить до 6%.

Власти также намерены сократить бюджетный дефицит до 0,4% ВВП к концу рассматриваемого периода. При этом собственные доходы республиканского бюджета должны увеличиться до 23,4 трлн ₸. Одновременно предполагается уменьшить гарантированный трансферт из Национального фонда до 2 трлн ₸.

На 2027 год поступления бюджета за счёт собственных доходов прогнозируются в размере 19,9 трлн ₸. Ещё 5,5 трлн ₸ планируется получить в виде трансфертов. Общий объём расходов республиканского бюджета на следующий год составит около 30,2 трлн ₸.

Значительную часть средств предполагается направить на развитие человеческого капитала. Финансирование предусмотрено для сфер образования, науки и здравоохранения. Ещё 3,7 трлн ₸ планируют выделить на поддержку реального сектора экономики, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт, предпринимательство и цифровизацию.

В числе приоритетных направлений также обозначены строительство автомобильных дорог и модернизация пунктов пропуска, расширение доступа к высокоскоростному интернету, реализация проектов в космической отрасли и поддержка агропромышленного комплекса.

Во время обсуждения законопроекта депутаты обратили внимание на необходимость повысить точность макроэкономических прогнозов и увеличить поступления в бюджет из собственных источников. Кроме того, они подчеркнули важность более рационального использования государственных средств.

Отдельно рассматривались вопросы качества бюджетного планирования, размера государственного долга и расходов на его обслуживание. После одобрения в первом чтении законопроект продолжит прохождение законодательной процедуры.