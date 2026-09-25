Седьмой автомобильный мост через Жайык в Атырау, который строят в составе Северной объездной дороги, теперь планируют завершить в декабре 2027 года. Первоначально всю объездную вместе с переправой рассчитывали закончить ещё в декабре 2024-го — разница между двумя сроками составляет три года.

Сейчас строители занимаются бурением и бетонированием свай. Всего для моста предусмотрено 208 свай, из которых готовы 40. По расчётам KZ24.NEWS, это около 19% от предусмотренного количества. На объекте работают 76 человек и 17 единиц спецтехники. Новый срок назвал руководитель отдела контроля качества и приёмки работ Атырауского областного филиала «КазАвтоЖола» Данияр Мырзашев. Как сообщил AtyrauPress со ссылкой на Региональную службу коммуникаций, нынешний этап строительства моста начался в августе.

Мост станет частью Северной объездной Атырау протяжённостью около 27,5 км. После запуска дороги транзитные большегрузы смогут обходить город, а сама магистраль свяжет направления Атырау — Астрахань, Атырау — Уральск, Атырау — Индер и Атырау — Актобе.

В 2023 году называли декабрь 2024-го

История сроков проекта началась с гораздо более оптимистичного графика. В июне 2023 года акимат Атырауской области сообщал, что строительство объездной началось в июле предыдущего года и должно завершиться в декабре 2024-го. Уже тогда проект включал мосты через Жайык и Караозек и транспортные развязки.

Контракт на строительство северного обхода был заключён ещё 20 февраля 2022 года. По данным ЕБРР, его первоначальная стоимость составляла 28 018 388 537 ₸, а расчётная продолжительность — 870 дней. Подрядчиками стали AzVirt и «Ақ Жол Құрылыс».

Однако первоначальный график выдержать не удалось. В 2025 году директор Атырауского филиала «КазАвтоЖола» Серик Керимкулов объяснял, что возникли сложности с доставкой конструкций моста из Алматы или другого города. Подрядчик пересматривал технологию строительства и вариант используемых конструкций. Тогда же сообщалось ещё об одной проблеме — незавершённом оформлении земельного участка между дорогой Атырау — Индер и мостом.

В 2026 году мост отставал от графика из-за роста стоимости

К весне 2026 года Северную объездную всё ещё собирались закончить в течение года. В апреле областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщало, что выполнено 24 из 208 свай моста, а работы на третьем пусковом комплексе были приостановлены. Стоимость всего проекта тогда оценивалась уже примерно в 28,4 млрд ₸. Об этом писал AtyrauPress.

Позднее появилась и официальная формулировка причины нового отставания. Акимат Атырауской области указал, что первый и второй пусковые комплексы строятся, а третий — мост через Жайык — отстаёт от графика из-за увеличения стоимости строительства.

Таким образом, за время реализации проекта публичный ориентир прошёл путь от декабря 2024 года к 2026-му, а теперь непосредственно для моста называется декабрь 2027-го. При этом окончательная скорректированная стоимость проекта после изменения конструкции моста в свежем сообщении «КазАвтоЖола» не раскрыта.