QazaqGaz привлекла ещё $500 млн через облигации на Astana International Exchange. Деньги компания берёт на два года под 5,5% годовых, а в документах облигационной программы среди направлений использования средств прямо названа вторая нитка магистрального газопровода «Бейнеу — Бозой — Шымкент».

Новый выпуск состоит всего из 500 облигаций, но номинал каждой составляет $1 млн. Бумаги размещены 29 сентября среди профессиональных инвесторов по 100% номинальной стоимости. Срок погашения — 29 сентября 2028 года. Это следует из условий выпуска QazaqGaz, опубликованных через AIX.

Купон необычно устроен для обычного розничного инвестора: промежуточных выплат не предусмотрено. Все проценты должны быть выплачены один раз — в конце двухлетнего срока одновременно с возвратом основной суммы долга.

За два года проценты составят около $55 млн

При номинальном объёме выпуска $500 млн и фиксированной ставке 5,5% годовых процентные расходы за два полных года составят примерно $55 млн — по расчётам KZ24.NEWS.

То есть при погашении выпуска QazaqGaz предстоит выплатить держателям облигаций около $555 млн: $500 млн основного долга и примерно $55 млн купона. Расчёт не учитывает возможные сопутствующие расходы по организации и обслуживанию выпуска.

Облигациям присвоен ISIN KZQ000001593. Торги на AIX должны начаться 30 сентября.

На что понадобились $500 млн

Сам документ с параметрами нынешнего транша не распределяет полмиллиарда долларов по отдельным стройкам. Однако общий документ программы, под которую выпущены облигации, указывает назначение привлечённых средств: инвестиционные проекты QazaqGaz, включая строительство второй нитки газопровода «Бейнеу — Бозой — Шымкент».

Поэтому утверждать, что все нынешние $500 млн целиком уйдут только на этот газопровод, нельзя. Но именно он отдельно назван эмитентом среди целей облигационной программы.

Проект второй нитки сейчас является одним из крупнейших инфраструктурных проектов QazaqGaz. Компания объясняет, что новая линия нужна для снабжения газом южных и центральных регионов страны, новых электростанций и Алматинских ТЭЦ, а также для сохранения возможности экспорта газа в Китай.

Проект реализуется совместно с катарской стороной. QazaqGaz ранее сообщала, что специально для второй нитки создано совместное предприятие с участием казахстанской компании и UCC Holding. Финансирование проекта предполагается на паритетной основе.

QazaqGaz уже занимала $500 млн летом

Нынешний выпуск — не первая крупная долларовая облигационная сделка компании в 2026 году. В мае в рамках программы на $1,5 млрд QazaqGaz разместила облигации на $1 млрд сроком на год с той же ставкой 5,5%. Ещё один выпуск на $500 млн сроком на год был оформлен 9 июля.

Однако в июле компания опубликовала новый Offer Document для программы объёмом до $1,5 млрд со сроком действия до конца 2036 года. Нынешние двухлетние бумаги указаны уже как первый транш этой программы.

Это важно не путать с другой крупной сделкой QazaqGaz. 29 апреля компания разместила международные десятилетние еврооблигации на $700 млн под 5,625%. Те средства имели совсем другое назначение — рефинансирование облигаций на $706 млн с погашением в 2027 году. Об этом сама компания сообщила в мае.

Таким образом, нынешние $500 млн отличаются от весеннего международного займа: речь идёт о более коротком финансировании инвестиционной программы, в которой отдельно указан газопровод «Бейнеу — Бозой — Шымкент».