Air Astana с 11 декабря возобновит прямые перелёты между Астаной и Бангкоком. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и пятницам — на Airbus A321LR. Минимальная объявленная стоимость билета туда-обратно составляет 244 616 ₸ в экономклассе и 969 496 ₸ в бизнес-классе.

Продажи уже открыты. Авиакомпания указывает, что билеты доступны через её сайт и приложение, а также у аккредитованных агентств. Расписание и стартовые цены опубликовала компания через пресс-службу.

Важно, что 244 616 ₸ — минимальный заявленный тариф, а не гарантированная цена на все даты, в том числе новогодние. Стоимость меняется в зависимости от загрузки и конкретных дней поездки; актуальные предложения можно проверять у Air Astana.

Когда будут летать из Астаны в Бангкок

По вторникам самолёт будет отправляться из Астаны в 21:25 и прибывать в Бангкок на следующий день в 07:10. Обратный вылет запланирован на 08:15 с прибытием в Астану в 14:45.

По пятницам вылет из Астаны предусмотрен в 21:05, прибытие в столицу Таиланда — в 06:55 следующего дня. Обратно самолёт отправится в 08:05 и прилетит в Астану в 14:30.

Продолжительность полёта составляет около 7 часов 50 минут в сторону Бангкока и около 8 часов 25 минут обратно. На линии будет использоваться дальнемагистральная версия Airbus A321neo — A321LR.

Между Казахстаном и Таиландом будет до 20 рейсов в неделю

После запуска нового направления количество прямых рейсов между двумя странами должно увеличиться до 20 в неделю по четырём маршрутам, сообщил Минтранс.

Алматы — Пхукет: семь рейсов в неделю;

Алматы — Бангкок: девять рейсов;

Шымкент — Бангкок: два рейса;

Астана — Бангкок: два рейса после запуска 11 декабря.

На направлении Алматы — Бангкок летают Air Astana и Thai AirAsia X, из Шымкента в Бангкок — SCAT. Таким образом, у жителей столицы появится возможность добираться непосредственно до Бангкока без перелёта через Алматы или зарубежный хаб.

На самом деле такой рейс уже существовал

Нынешний маршрут нельзя назвать первым прямым авиасообщением Астаны с Бангкоком в истории. Air Astana уже открывала такое направление 15 декабря 2014 года. Тогда самолёты Boeing 767 тоже летали дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.

В официальном сообщении 2014 года перевозчик называл стартовый тариф от 112 500 ₸. Архивный релиз сохранила Air Astana. Поэтому корректнее говорить о возвращении прямого маршрута, хотя в нынешних сообщениях его называют новым направлением зимней программы.

Без визы в Таиланде теперь можно находиться до 30 дней

Пассажирам стоит учитывать ещё одно изменение, произошедшее незадолго до запуска рейса. С 15 сентября 2026 года срок безвизового пребывания граждан Казахстана в Таиланде сократился с 60 до 30 календарных дней.

Общий безвизовый срок не должен превышать 90 дней за любой 180-дневный период. Для более продолжительной поездки необходимо заранее получать визу, предупредило посольство.