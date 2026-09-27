Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев создал специальную комиссию для комплексной проверки состояния дел в Министерстве обороны. Причём проверка не ограничится организацией службы: в распоряжении №336 отдельно названы финансовое и материально-техническое обеспечение воинских подразделений. Первые результаты президент потребовал представить в течение семи дней.

Распоряжение было подписано 26 сентября — через два дня после гибели военнослужащих во время учений на Каспии. Однако в самом документе трагедия не названа причиной создания комиссии. Поэтому корректнее говорить о совпадении проверки по времени с расследованием ЧП, а не об официально установленной причинной связи.

Полный текст распоряжения опубликовала Акорда. Документ состоит всего из трёх пунктов: создание комиссии и её состав, семидневный срок для первого доклада и вступление распоряжения в силу со дня подписания. Более детальный перечень полномочий, конкретных направлений проверки или срок завершения всей работы в опубликованном тексте не включены.

Финансы и снабжение будут проверять вместе с АФМ и Высшей аудиторской палатой

Комиссию возглавила заместитель председателя Совета безопасности Аида Балаева. Её заместителем назначен председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов.

Всего в составе комиссии девять человек. Помимо Балаевой и Смаилова, в неё вошли:

заместитель руководителя Администрации президента Ержан Жиенбаев;

председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов;

руководитель Аппарата Совета безопасности Мурат Баймукашев;

министр финансов Мади Такиев;

первый заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев;

первый заместитель председателя КНБ Али Алтынбаев;

первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

Такой состав означает, что к проверке привлечены органы, отвечающие в том числе за государственный аудит, финансовый мониторинг, бюджет, правоохранительный надзор и национальную безопасность. При этом само распоряжение не уточняет, какие конкретно закупки, расходы, воинские части или периоды будут изучаться.

Проверка началась на фоне расследования гибели 14 военнослужащих

24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи на побережье Каспия в Мангистауской области в море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти. 25 сентября Минобороны сообщило об обнаружении тел двух остававшихся пропавшими военнослужащих. Итоговое число погибших достигло 14 человек.

Для расследования непосредственно причин трагедии правительство создало отдельную комиссию под руководством вице-премьера Каната Бозумбаева. Она занимается обстоятельствами гибели военнослужащих и помощью их семьям. Таким образом, президентская комиссия по проверке Минобороны и правительственная комиссия по расследованию ЧП — это две разные структуры с разными задачами.

KZ24.NEWS ранее писал, что по уголовному делу были установлены подозреваемые, допрошены более 30 военнослужащих и назначены 12 экспертиз.

У истории появилось и новое кадровое продолжение. 27 сентября Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны. В опубликованном Акордой указе причина отставки не указана, поэтому связывать её напрямую с начавшейся проверкой на основании официального документа нельзя.