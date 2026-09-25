С октября Минздрав начнёт каждые две недели проверять не просто наличие расписания врачей в поликлиниках, а возможность пациента реально самостоятельно выбрать время и записаться на приём. Поводом стали уже выявленные случаи, когда график врача в системе существует, но свободная запись для пациента фактически недоступна.

Министерство здравоохранения сообщило 24 сентября, что мониторинг коснётся участковых врачей и профильных специалистов. С октября территориальные подразделения и профильные департаменты также начнут комплексно оценивать соответствие организаций первичной медико-санитарной помощи установленным требованиям.

При этом речь пока идёт именно о регулярном мониторинге, а не о новой системе штрафов. По выявленным недостаткам медицинским организациям обещают направлять рекомендации. О публичном рейтинге поликлиник или публикации списка нарушителей Минздрав не объявлял.

Ещё 2 сентября Минздрав сообщал о доступности записи до 72,5%

Новый контроль особенно интересен на фоне данных, которые ведомство опубликовало менее месяца назад. 2 сентября Минздрав сообщал, что доля самостоятельной записи к врачам общей практики выросла с 20% до 72,5%, а к профильным специалистам — с 4% до 66,1%.

Ведомство также заявляло, что средний срок ожидания участкового врача снизился с 5–7 до 1–3 дней, а запись может быть открыта на 60 дней вперёд.

Теперь Комитет медицинского контроля признаёт более практическую проблему: наличие открытого графика ещё не гарантирует, что пациент способен самостоятельно занять свободный слот. Именно эту разницу между формальной доступностью расписания и реальной возможностью записаться и собираются отслеживать каждые две недели.

Поликлиника должна открывать график минимум на 60 дней

Требование о длинном горизонте записи закреплено и в нормативных документах. Согласно действующему стандарту ПМСП, поликлиники должны формировать графики приёма специалистов минимум на 60 календарных дней и ежедневно их актуализировать — например, при отменах, переносах, отпусках или временной нетрудоспособности врача.

Для профильных специалистов действует похожее правило: график в медицинской информационной системе должен быть открыт минимум на 60 дней и обновляться при изменениях.

Таким образом, ситуация, когда расписание формально создано, но пациент не может выбрать доступное время, как раз становится предметом нового мониторинга.

Будут ли публиковать поликлиники, где невозможно записаться

Пока такой механизм не объявлен. В сообщении Минздрава нет обещания публиковать рейтинг доступности, названия проблемных поликлиник или результаты каждой двухнедельной проверки.

Не названы и конкретные санкции за невозможность самостоятельной записи. Ведомство говорит о рекомендациях медорганизациям и постоянном контроле со стороны региональных управлений здравоохранения.

Если такой рейтинг всё же появится, он может стать гораздо полезнее общей статистики: пациент сможет увидеть, насколько реально попасть к врачу именно в его поликлинике, а не только узнать средний показатель по стране.