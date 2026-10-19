Президент Касым-Жомарт Токаев досрочно прекратил полномочия маслихатов всех уровней. Указ №1521 подписан 12 октября и вступил в силу со дня публикации. Это означает, что полномочия действующих депутатов уже прекращены, а стране предстоят внеочередные местные выборы.

Центральной избирательной комиссии поручено назначить выборы, организовать их подготовку и проведение. Правительство, акимы столицы, областей, городов республиканского значения, районов и городов должны обеспечить организационную, материальную и финансовую часть кампании. Полный текст указа №1521 опубликован Акордой.

Конкретной даты голосования в указе нет. Однако законодательство устанавливает предельный срок: внеочередные выборы депутатов досрочно распущенных маслихатов должны состояться не позднее двух месяцев со дня прекращения их полномочий. Следовательно, по расчётам KZ24.NEWS, голосование должно пройти не позднее 12 декабря 2026 года.

Что теперь будет с действующими депутатами

Депутаты не остаются исполнять обязанности до выборов нового созыва. Закон о местном государственном управлении прямо устанавливает, что полномочия депутата прекращаются одновременно с прекращением полномочий самого маслихата. Правила досрочного прекращения закреплены в законе.

При этом аппарат маслихата не ликвидируется. Государственные служащие аппарата продолжают работать и при досрочном прекращении полномочий представительного органа, и в период подготовки новых выборов.

Не прекращают работу и акиматы. Указ касается местных представительных органов — маслихатов, а не местных исполнительных органов. Акиматы продолжают исполнять уже утверждённые бюджеты, программы и свои текущие полномочия.

Но решения, которые Конституция и законы относят именно к компетенции маслихатов, старый депутатский корпус принимать уже не может. К ним относятся, в частности, утверждение местных бюджетов и отчётов об их исполнении, планов и программ развития территорий, а также ряд вопросов местного управления. Эти полномочия вновь сможет реализовывать новый состав представительных органов после выборов и начала его работы.

До выборов осталось максимум два месяца

Срок проведения внеочередных выборов установлен пунктом 3 статьи 101 закона о выборах: голосование должно состояться не позднее двух месяцев после досрочного прекращения полномочий маслихатов.

На момент проверки вечером 12 октября отдельного постановления ЦИК с конкретной датой голосования на официальном сайте комиссии ещё не было. Поэтому 12 декабря — не назначенная дата выборов, а крайний срок, рассчитанный из требования закона.

Для сравнения, при предыдущем общенациональном роспуске маслихатов в январе 2023 года ЦИК назначил выборы уже на следующий день после президентского указа. Тогда голосование состоялось 19 марта.

Переизбрать предстоит более 3,4 тысячи депутатов

Масштаб предстоящей кампании заметно больше, чем три года назад. ЦИК буквально перед нынешним решением обновил таблицы с количеством избираемых депутатов маслихатов. Последние изменения вступили в силу 8 октября.

По расчётам KZ24.NEWS на основании действующей таблицы ЦИК, сейчас в стране предусмотрено 228 маслихатов и 3447 депутатских мандатов: 668 — в областных маслихатах и маслихатах городов республиканского значения и столицы, 626 — в городских и 2153 — в районных.

Это пока ориентир, а не гарантированное окончательное число бюллетенных мест. ЦИК указывает, что количество избираемых депутатов рассчитывается с учётом последних данных о численности населения, опубликованных не позднее даты назначения выборов. Поэтому перед кампанией цифры ещё могут быть уточнены.

Сам Центризбирком готовился к избирательной кампании ещё до сегодняшнего указа: 8–9 октября он проводил республиканский семинар для территориальных комиссий по организации выборов депутатов маслихатов всех уровней.

Таким образом, после указа от 12 октября в Казахстане уже нет действующих маслихатов прежнего созыва. Следующий ключевой документ — постановление ЦИК: именно оно определит дату голосования и запустит календарь выдвижения и регистрации кандидатов.