В Мактааральском районе полицейский, находившийся вне службы, остановил 59-летнюю женщину буквально перед переводом 5 млн ₸ телефонным мошенникам. К этому моменту злоумышленники уже успели оформить на её имя кредит и убедили отправить полученные деньги на подконтрольные им счета.

Сотрудник полиции Шерхан Калтурсын обратил внимание на женщину возле банковского терминала. Её действия показались ему подозрительными, и он решил выяснить, кому и зачем она собирается переводить крупную сумму.

Выяснилось, что всё началось с телефонного звонка. Неизвестные сообщили женщине, что её родственникам якобы отправили подарок по почте. Для его получения попросили назвать код из СМС. Женщина поверила собеседникам и передала комбинацию.

После этого злоумышленники получили возможность оформить на её имя кредит на 5 млн ₸. Однако на этом схема не закончилась: мошенникам ещё требовалось вывести заёмные средства. Они убедили женщину отправиться в банк и перевести деньги на указанные счета.

Именно на этом этапе в ситуацию вмешался полицейский. Он объяснил женщине, что та общается с мошенниками, и убедил её не проводить операцию. В результате кредит был оформлен, но 5 млн ₸ злоумышленникам перевести не удалось.

СМС-код стал первым этапом атаки

Схема с «посылкой» или «подарком» строится прежде всего на получении одноразового кода. После этого мошенники могут переходить к следующим этапам — звонкам от имени банков, государственных органов или других организаций и попыткам заставить жертву совершить финансовую операцию.

Подобные многоступенчатые сценарии полиция фиксирует и в других регионах. Например, в сентябре в области Улытау женщине сначала позвонили под предлогом проверки электросчётчика и получили СМС-код, после чего последовали звонки якобы из ЦОНа и полиции. Счета удалось заблокировать после вмешательства настоящего участкового.

Полиция рекомендует не сообщать посторонним СМС-коды и пароли и не переводить деньги по указанию людей, связавшихся по телефону или через мессенджеры. При подозрительном звонке разговор следует прекратить и самостоятельно связаться с банком либо полицией по номеру 102.

В случае в Мактааральском районе решающим оказалось случайное присутствие полицейского у терминала: Шерхан Калтурсын был не на службе, но заметил происходящее и успел остановить перевод до того, как деньги ушли на счета мошенников.