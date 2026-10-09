Дом, квартира и пять-шесть автомобилей, купленных за два-три года при отсутствии зарплаты и других известных государству источников дохода, — такой пример привёл вице-министр финансов Асет Турысов, объясняя, когда у налоговых органов могут появиться вопросы к казахстанцу.

Важно: с 9 октября в Казахстане не вводили новый налог, новый лимит на количество автомобилей или отдельное правило проверки имущества. Система Smart Data Finance работает уже около двух лет, цифровые профили физических и юридических лиц уже сформированы, а уведомления по автомобилям и недвижимости налоговые органы направляли и раньше. Об этом Турысов заявил 9 октября на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Сейчас Smart Data Finance объединяет сведения из 80 источников и позволяет сопоставлять доходную и расходную части человека, сообщил СЦК. В систему, в частности, попадают данные, необходимые для налогового администрирования, включая сведения об автомобилях, недвижимости и земле.

Пять-шесть машин — это пример, а не новый лимит

Турысов объяснил механизм на предельно понятной ситуации. Если у человека есть дом, квартира и пять-шесть автомобилей, которые он приобрёл за последние два-три года, однако официальной зарплаты и других источников дохода у него нет, такое несоответствие способно вызвать вопросы налоговых органов.

«Пять-шесть автомобилей» при этом не являются установленным законом порогом, после которого автоматически начинается проверка. Вице-министр не называл ни конкретную стоимость покупки, ни число квартир или машин, которое само по себе запускает налоговые процедуры. Речь идёт о заметном расхождении между известными государству доходами и имуществом человека. Подробности его ответа передал Zakon.

По словам Турысова, право налоговых органов запрашивать необходимые сведения существовало и раньше. Сейчас меняется прежде всего способ анализа: большие массивы данных позволяют быстрее увидеть возможное несоответствие и перейти к более проактивному администрированию.

Что уже знает Smart Data Finance

Масштаб системы большой. Ещё в сентябре 2025 года правительство сообщало, что Smart Data Finance содержит сведения о 20,4 млн физических лиц. В цифровом профиле могут отражаться данные об имуществе, месте работы, уплате налогов и другие сведения.

К октябрю 2026 года число источников данных достигло 80. С начала года налоговые системы сформировали 1,8 млн уведомлений камерального контроля, а эффект от применения Smart Data Finance Минфин оценил в 322 млрд ₸. Однако эти цифры относятся ко всей системе налогового администрирования и не означают, что 1,8 млн обычных граждан получили уведомления именно из-за квартир или автомобилей.

Минфин также подчёркивает, что наличие цифрового профиля не означает неограниченного доступа налоговой ко всем банковским операциям человека. Турысов ранее пояснял, что банковская тайна сохраняется, а сведения о переводах доступны государственным органам только в предусмотренных законом случаях.

Что произойдёт, если доходы и имущество не сходятся

По словам вице-министра, если система обнаруживает существенное расхождение, у человека могут запросить сведения, объясняющие происхождение средств. Это может быть другой законный источник дохода, о котором из имеющихся у налоговых органов данных не было известно.

Если доход подлежал налогообложению, применяются предусмотренные Налоговым кодексом процедуры. При этом Турысов 9 октября не стал подробно перечислять возможные последствия ситуации, когда человек вообще не способен подтвердить происхождение средств, предложив адресовать этот вопрос Комитету государственных доходов.

Поэтому автоматически трактовать дорогую покупку как нарушение нельзя. Сам факт владения несколькими автомобилями, домом или квартирой не является доказательством сокрытия доходов — значение имеет источник денег и исполнение налоговых обязательств.

Есть ещё один нюанс: похожий пример с квартирой, домом и пятью-шестью автомобилями Турысов уже приводил журналистам 6 октября. Новое в заявлении 9 октября — уточнение, что цифровые профили уже реально используются около двух лет, налоговая ранее направляла уведомления по автомобилям и недвижимости, а сопоставление данных проводится в рамках действующих налоговых циклов.