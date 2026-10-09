Средства пошли на реконструкцию стадионов «Локомотив» в Караганде и «Жигер» в Абае, а также строительство нового поля при школе-гимназии № 17 в Сарани. Все три площадки получили искусственное покрытие уровня FIFA Quality Pro. Это наиболее высокий уровень сертификации FIFA для искусственных футбольных полей, рассчитанный в том числе на профессиональную эксплуатацию.

На стадионе «Локомотив» в микрорайоне Сортировка заменили искусственный газон, устроили новую дренажную систему, обновили асфальтовые беговые дорожки и установили освещение для вечерних тренировок и матчей.

После укладки покрытия поле прошло инструментальные испытания. Проверялись в том числе поглощение удара, вертикальная деформация и ровность поверхности. QOFA сообщает, что полученные характеристики соответствуют требованиям FIFA Quality Pro.

Аналогичное профессиональное покрытие появилось на стадионе «Жигер» в Абае. Сам спортивный объект работает с 1971 года, а его секции посещают более 250 человек.

Третьим объектом стала новая площадка школы-гимназии № 17 в Сарани. Её оборудовали трибунами, ограждением и освещением. По данным акимата, это первое школьное футбольное поле уровня FIFA Quality Pro в Карагандинской области.

Следующий крупный проект — академия «Шахтёра»

Одновременно в Караганде строят новую футбольную академию ФК «Шахтёр». Она размещается примерно на 10 га и должна стать первым объектом нового спортивного кластера между Майкудуком и Юго-Востоком города. Проект предусматривает стадион на 3 500 зрителей, полноразмерное тренировочное поле, крытый манеж для круглогодичных занятий, интернат для воспитанников, учебные помещения, медицинский блок, бассейн и административно-бытовой комплекс.

Летом строительство уже вышло за первоначальную стадию: был залит фундамент, возводились административно-бытовой комплекс и интернат. На 2026 год также было запланировано устройство основания будущего стадиона и полноразмерного поля. Открытие академии намечено на 2027 год. Стоимость строительства академии в найденных официальных материалах не раскрывается, поэтому включать её в упомянутый 1 млрд ₸ нельзя.

Инфраструктурную программу рассчитали до 2029 года

Работа не ограничивается объектами 2026 года. Freedom и акимат Карагандинской области подписали меморандум о развитии футбольной инфраструктуры ещё в декабре 2025-го. Он рассчитан до конца 2029 года.

Новые объекты предполагается создавать в Темиртау, Балхаше, Сарани, Абае, Шахтинске, Шахане и Приозёрске. Финансирование будет смешанным: часть проектов оплачивает Freedom, часть — областные и городские власти. Например, QOFA должна безвозмездно передать акимату проектно-сметную документацию на строительство круглогодичного манежа среднего формата на территории стадиона «Шахтёр». Само строительство планируется финансировать из бюджета.

Продолжается и модернизация Центрального стадиона «Шахтёр». В 2026 году акимат заменил основное футбольное поле и отремонтировал часть подтрибунных помещений. Следующий этап должен приблизить объект к требованиям 4-й категории UEFA.

В футбол вложили больше миллиарда

По данным QOFA, за первый год Freedom направила на всю программу развития футбола Карагандинской области около 2 млрд ₸. Из них примерно 1 млрд ₸ приходится на инфраструктуру, а остальные средства — на соревнования, школьный футбол, подготовку специалистов и другие проекты. На 2027 год заявлены инвестиции ещё примерно 1,8 млрд ₸ в проекты QOFA. Например, школьная программа ALGA! за год выросла с 10 до 40 школ. На неё направили около 70 млн ₸; кроме инвентаря для школ, программа предусматривает обучение учителей физкультуры по программе UEFA D.

Таким образом, в регионе фактически формируется многолетняя футбольная программа: от школьных площадок и подготовки тренеров до профессиональных стадионов, крытых манежей и собственной академии.