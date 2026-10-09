Шесть тысяч первоклассников ВКО получат «карты безопасности»

Около 6 тыс. первоклассников Усть-Каменогорска, Риддера, Алтая и Серебрянска получат памятки и светящиеся браслеты в рамках проекта «Отличник безопасности». Совместную программу «Казцинка», управления образования и департамента полиции Восточно-Казахстанской области проводят уже седьмой год.

В 2026 году организаторы сделали основной акцент именно на детях, которые впервые пошли в школу и начинают самостоятельно передвигаться по городу.

Памятка построена не только как перечень правил. В ней ребёнку предлагают вместе с родителями нарисовать собственный маршрут между домом и школой, обозначив переходы, перекрёстки, остановки и другие места, где требуется повышенное внимание.

Отдельные разделы посвящены поведению на улице и в общественном транспорте, общению с незнакомыми людьми и безопасности в интернете.

Первыми участниками программы стали первоклассники школы № 30 Усть-Каменогорска. Сотрудники ювенальной и патрульной полиции разобрали с детьми правила перехода дороги и возможные опасные ситуации.

По данным областного телеканала «Алтай», с начала нынешнего учебного года полицейские уже провели со школьниками ВКО более 500 лекций на правовые темы.

Проект работает уже семь лет

«Отличник безопасности» — не разовая кампания 2026 года. «Казцинк», полиция и управление образования проводят её ежегодно, постепенно меняя содержание памяток.

Например, в 2023 году материалы также распространялись примерно среди 25 тыс. младшеклассников четырёх городов. Уже тогда в них предлагалось вместе с родителями составлять безопасный маршрут между домом и школой. В 2024 году организаторы снова заявляли охват около 25 тыс. детей. Помимо дорожной безопасности, в материалах содержались рекомендации по поведению в транспорте и общественных местах. В 2025-м памятки также предназначались примерно для 25 тыс. учеников начальных классов. Отдельное внимание тогда уделили социальным сетям и цифровой безопасности.

В нынешнем году формат стал более адресным: опубликованные организаторами данные говорят примерно о 6 тыс. первоклассников, а к памяткам добавили светящиеся браслеты. Это означает, что снижение заявленного количества участников по сравнению с прошлым годом примерно в четыре раза не обязательно говорит о сокращении самой программы: изменилась её целевая аудитория — вместо всех младших классов в нынешних материалах речь идёт прежде всего о первоклассниках.