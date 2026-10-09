Филиал Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина в Атырау планируют расширить: стороны обсуждают новые образовательные программы, совместные исследования и создание «зеркальных» лабораторий. В 2027 году здесь также намерены открыть магистратуру.

Перспективы филиала обсудили министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек и его новый директор Олег Четвериков.

Сейчас здесь обучаются 192 студента: 105 первокурсников и 87 второкурсников. Ещё весной 2026 года сообщалось примерно о 100 учащихся. Таким образом, с началом нового учебного года численность студентов практически удвоилась.

Причина роста — второй набор. Летом для абитуриентов выделили 100 государственных образовательных грантов, а по итогам приёмной кампании первый курс начали 105 человек. Для поступления в атырауский филиал ЕНТ не требуется: конкурс проводится по результатам внутренних письменных экзаменов по математике и русскому языку.

Директор филиала Олег Четвериков ранее сообщал, что число студентов предполагается увеличивать ежегодно. Тогда же он анонсировал открытие магистратуры в следующем учебном году и развитие дополнительного образования для уже работающих специалистов нефтегазовой отрасли.

Три направления для нефтегазовой отрасли

Филиал работает на базе Атырауского университета нефти и газа имени Сафи Утебаева. Казахстанские студенты могут получить образование по программам российского профильного вуза, не уезжая для этого в Россию. Сейчас подготовка ведётся по трём направлениям: сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и хранилищ, нефтегазовые технологии и геологическое моделирование месторождений.

Сам филиал появился в Атырау в 2022 году в рамках программы открытия подразделений зарубежных университетов в Казахстане. Его разместили в первом учебном корпусе Атырауского университета нефти и газа.

Проект ориентирован прежде всего на кадровые потребности нефтегазового сектора западного Казахстана. В его развитии участвует «КазМунайГаз».

Теперь хотят объединить и научную инфраструктуру

Следующим этапом должно стать развитие не только образовательной, но и исследовательской составляющей филиала. На встрече с Саясатом Нурбеком обсуждалось создание так называемых зеркальных лабораторий. Речь идёт о сопоставимой исследовательской инфраструктуре в университетах-партнёрах, которая позволяет учёным работать над общими проектами, использовать одинаковые методики и проводить совместные исследования.

Для атырауского филиала это может дать студентам доступ к практическим исследованиям непосредственно в регионе и упростить совместные проекты с нефтегазовыми предприятиями. Пока, однако, это инициатива, а не уже созданные лаборатории. В опубликованной информации не названы стоимость проекта, источники финансирования, перечень оборудования и сроки запуска лабораторий.

Нет пока и подробностей о будущей магистратуре: руководство филиала заявляло о планах открыть её в 2027 году, но количество программ и грантов публично не уточнялось.