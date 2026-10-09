Число трансплантаций в стране выросло на треть за два года

В Казахстане растёт число операций по пересадке органов, однако разрыв между количеством трансплантаций и потребностью пациентов остаётся огромным. На сентябрь 2026 года в листе ожидания находились 4 867 человек, в том числе 126 детей.

За январь–сентябрь нынешнего года врачи выполнили 208 трансплантаций, 42 из них — с использованием органов посмертных доноров.

Для сравнения, за весь 2025 год в стране провели 310 операций, в 2024-м — 260, а в 2023-м — 236. Таким образом, за два года количество трансплантаций увеличилось примерно на 31%. Динамику предыдущих лет подтверждает Министерство здравоохранения.

Наиболее заметные изменения произошли именно в посмертном донорстве. В 2024 году органы умерших доноров использовали при 23 трансплантациях, а в 2025-м — уже при 68. Показатель вырос почти в три раза. Однако посмертное донорство по-прежнему обеспечивает меньшую часть операций. В 2025 году на него пришлось около 22% всех трансплантаций, а за девять месяцев 2026-го — примерно 20%.

Более 4,2 тыс. человек ждут почку

Основная нагрузка на лист ожидания приходится на пациентов с заболеваниями почек. Из 4 867 человек, ожидающих трансплантации, более 4,2 тыс. нужна пересадка почки. Остальные пациенты ждут печень, сердце или лёгкие. Ещё в первом квартале в листе находилось более 4,6 тыс. человек, из которых 4 102 ожидали почку. То есть, несмотря на увеличение числа операций, очередь продолжает измеряться тысячами пациентов.

Для сравнения масштаба: даже если условно сопоставить нынешние 4 867 пациентов с рекордными 310 трансплантациями 2025 года, годовой объём операций составляет лишь около 6% от текущего размера листа ожидания. Это не прогноз времени ожидания — состав очереди меняется, органы различаются, а возможность операции зависит от медицинской совместимости, — но соотношение показывает масштаб дефицита.

Девять из десяти выбрали отказ

Ещё показательнее статистика eGov.

На 1 сентября 2026 года своё решение относительно посмертного донорства зарегистрировал 184 191 человек:

17 158 — согласились;

167 033 — отказались.

Получается, согласие дали лишь 9,3% зарегистрировавших волеизъявление, тогда как отказ выбрали 90,7%. Число отказов превышает количество согласий примерно в 9,7 раза.

При этом ситуация постепенно меняется. Годом ранее было зарегистрировано 10 234 согласия. К сентябрю 2026-го их стало 17 158 — прирост составил 67,7%. Общее количество волеизъявлений за тот же период увеличилось со 132 835 до 184 191, или на 38,7%.

Система выросла, дефицит органов остался

Сейчас в стране действуют 11 трансплантационных центров и пять лабораторий HLA-типирования. Работу координирует Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг.

Для сравнения с более длинным периодом: в 2012 году в Казахстане сделали всего 65 трансплантаций, тогда как в 2025-м — 310. Таким образом, за 13 лет количество операций увеличилось почти в 4,8 раза.

В 2025 году удалось провести 18 реализованных посмертных донорских процессов против шести годом ранее. Благодаря им выполнено 68 трансплантаций. Это показывает особенность системы: один посмертный донор при медицинской возможности может помочь сразу нескольким реципиентам.

Казахстанцы могут заранее зарегистрировать согласие либо отказ от посмертного донорства. Государственная услуга доступна в электронном виде; своё решение впоследствии можно изменить.