Лесозаготовительные работы сразу в 20 кварталах государственного резервата «Семей орманы» приостановили после рейдов прокуратуры Бородулихинского района. Проверка выявила шесть фактов незаконной порубки деревьев: по трём начаты досудебные расследования, ещё по трём — административные производства.

О результатах рейдов 7 октября сообщили в прокуратуре прокуратуру. При этом в опубликованной информации не названы номера 20 кварталов, их общая площадь, количество незаконно срубленных деревьев и объём древесины. Поэтому оценить реальный масштаб остановленных лесозаготовок по открытым данным пока нельзя.

Проверка вскрыла и другую проблему. Прокуратура пресекла пять фактов эксплуатации техники с нарушением требований пожарной безопасности, в том числе без искрогасителей. Кроме того, выявлено более 20 административных правонарушений: среди них управление транспортом без водительских прав или необходимой категории, эксплуатация техники без государственных регистрационных номеров и случаи управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

За пять дней до этого КНБ сообщил о другой схеме с вырубкой леса

Новая проверка проходит на фоне ещё одного расследования вокруг «Семей орманы». 2 октября сообщил КНБ, что в сентябре совместно с Генеральной прокуратурой пресёк предполагаемую коррупционную схему с участием должностных лиц резервата.

По версии следствия, фигуранты за денежное вознаграждение обеспечивали доступ к наиболее ликвидным лесным участкам для массовой незаконной вырубки и последующего сбыта древесины. Во время обысков изъяли документы и рукописные записи о распределении лесных кварталов и денежных средств. Расследование ведётся по части 3 статьи 366 УК — получение взятки.

При этом в открытых сообщениях прокуратуры и КНБ не говорится, что шесть фактов, выявленных нынешними рейдами, являются эпизодами именно этого уголовного дела. Пока их следует считать отдельными результатами проверки, если следствие официально не сообщит обратное.

Нарушения пожарной безопасности особенно чувствительны после трагедии 2023 года

Отдельное внимание привлекают пять случаев эксплуатации техники с нарушениями пожарной безопасности. Для «Семей орманы» эта тема имеет особое значение после катастрофического пожара июня 2023 года, унёсшего жизни 14 работников лесного хозяйства. Тогда в Казахстане был объявлен общенациональный траур, о чём писал KZ24.NEWS.

Проблемы с безопасностью остаются актуальными и спустя три года: летом 2026 года в резервате вновь произошёл крупный лесной пожар, а в начале октября Минэкологии отдельно обсуждало с сотрудниками вопросы охраны лесов и пожарной безопасности.

Таким образом, нынешняя проверка выявила сразу два вида риска для одного из крупнейших лесных массивов региона — незаконные рубки и нарушения при эксплуатации техники. Прокуратура сообщила, что по всем установленным фактам приняты соответствующие меры, однако подробностей о площади остановленных рубок и предполагаемом ущербе пока не раскрыла.