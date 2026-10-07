Транспортные прокуроры добились сокращения запланированных расходов на ремонт республиканских дорог Казахстана сразу на 9,8 млрд ₸. Самый крупный эпизод связан с трассой граница РФ (на Самару) — Шымкент: некоторые участки, где предусматривался средний ремонт, одновременно оказались охвачены другим проектом — реконструкцией дороги Ұлғайсын — Сексеуіл.

После прокурорского реагирования объёмы работ пересмотрели и сократили расходы на 7,1 млрд ₸, сообщила прокуратура 7 октября. Ещё 2,7 млрд ₸ убрали из сметы другого дорожного проекта в Мангистауской области.

Таким образом, почти три четверти всей предотвращённой суммы пришлись на пересечение объёмов работ по первому проекту: 7,1 млрд из 9,8 млрд ₸, по расчётам KZ24.NEWS.

Речь идёт о риске повторных расходов, а не об уже оплаченной дважды дороге

Важная деталь в формулировке прокуратуры: ведомство не утверждает, что государство уже дважды заплатило за ремонт одних и тех же километров. Установлено, что определённые участки среднего ремонта одновременно охватывались запланированной реконструкцией. После проверки объёмы работ были пересмотрены.

Поэтому корректнее говорить о предотвращении возможных повторных расходов. В сообщении Главной транспортной прокуратуры также нет информации о хищении денег, возбуждении уголовного дела или привлечении к ответственности конкретных подрядчиков либо должностных лиц.

Сам проект Ұлғайсын — Сексеуіл значительно масштабнее спорных объёмов ремонта. По данным Минтранса, реконструкция охватывает 312 км дороги. Официальный старт проекта вместе с направлениями Кызылорда — Сексеуіл и Бейнеу — Сексеуіл был дан 3 августа 2026 года.

Вторую дорожную смету уменьшили сразу на 12,5%

Отдельное нарушение прокуратура выявила при капитальном ремонте дороги Жетыбай — Жанаозен — Кендерли — граница Туркменистана. В смете были предусмотрены некорректные цены на отдельные материалы и работы. Какие именно позиции вызвали вопросы и насколько была завышена каждая из них, ведомство не уточнило.

После представления прокуратуры стоимость проекта пересчитали с 21,6 млрд до 18,9 млрд ₸. Разница составляет 2,7 млрд ₸, или ровно 12,5% первоначальной сметы, по расчётам KZ24.NEWS.

Это направление имеет значение не только для Жанаозена и курортной зоны Кендерли, но и для сообщения с туркменской границей. О работах на дороге ранее сообщал акимат Мангистауской области.

В сумме корректировки по двум проектам дали 9,8 млрд ₸. Главная транспортная прокуратура заявила, что надзор за расходованием бюджетных средств в дорожной отрасли продолжается.