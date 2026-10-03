Национальную систему видеоконтроля транспорта, прошедшую пилотные испытания в Астане, готовят к масштабированию на всю территорию Казахстана. В дальнейшем к платформе планируют активнее подключать технологии искусственного интеллекта.

Развитие проекта обсудили вице-министр транспорта Дамир Кожахметов и председатель Департамента здравоохранения Абу-Даби, глава G42 International Мансур Аль-Мансури. Система должна объединить информацию о транспортных потоках и инфраструктуре в единой цифровой среде. При этом речь идёт не только о видеокамерах.

В августе правительство раскрыло часть архитектуры проекта: Национальная система видеоконтроля объединяет данные камер, автоматизированных систем весового контроля и инфраструктуры оплаты за проезд. Следующим этапом должно стать применение ИИ. Предполагается, что алгоритмы будут не только выявлять нарушения, но и анализировать транспортную обстановку, прогнозировать риски и использовать полученные данные для предупреждения ДТП.

В 2026 году систему тестировали в столице. По данным Минтранса, пилот уже завершён, а его результаты подтвердили работоспособность ключевых функций платформы. Теперь ведомство прорабатывает её развёртывание на республиканском уровне. Однако существенные параметры проекта пока публично не раскрыты: сколько камер и других комплексов войдут в систему, какие дороги будут подключены первыми, сколько будет стоить масштабирование и когда оно завершится.

Казахстан привлёк компанию из группы G42

Нынешняя встреча продолжает сотрудничество с технологическими компаниями ОАЭ.

Ранее Минтранс подписал соглашение с Presight. Компания входит в технологическую группу G42, а договор предусматривает совместную работу над цифровой трансформацией транспортной инфраструктуры Казахстана. В числе обозначенных технологий — искусственный интеллект, видеоаналитика и обработка больших данных. Сам проект Национальной системы видеоконтроля правительство публично представило в августе 2026 года наряду с другими цифровыми транспортными решениями — e-Joldar, Smart Cargo, Q-Gate, QazETA, Echelon Alpha, KinetiX и Trip Optimizer.

Есть важный нюанс в терминологии. В законодательстве Казахстана уже существует Национальная система видеомониторинга— более широкая государственная система для задач национальной безопасности и общественного порядка. Её правила регулируются отдельным приказом КНБ. Поэтому транспортную НСВК Минтранса не стоит автоматически отождествлять с этой системой без дополнительного официального разъяснения.