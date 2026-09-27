Президент Касым-Жомарт Токаев 27 сентября освободил Даурена Косанова от должности министра обороны Казахстана. Причина кадрового решения в опубликованном сообщении не названа. Об освобождении сообщил Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Косанов покидает пост всего через 24 дня после переназначения: 3 сентября, при формировании нового состава правительства, президент вновь назначил его министром обороны. Само ведомство он возглавлял с июня 2025 года.

Кадровое решение принято на фоне расследования гибели 14 военнослужащих во время учений на Каспии и начавшейся комплексной проверки Министерства обороны. Однако официально связывать освобождение Косанова именно с трагедией нельзя: ни в сообщении Акорды, ни в опубликованном указе такая причина не указана.

За день до освобождения Токаев назначил комплексную проверку Минобороны

26 сентября президент создал комиссию по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны. Ей поручено изучить в том числе финансовое и материально-техническое обеспечение воинских подразделений и уже в семидневный срок доложить первые результаты.

Комиссию возглавила заместитель председателя Совета безопасности Аида Балаева. В неё также вошли глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, председатель АФМ Жанат Элиманов, министр финансов Мади Такиев, представители Генпрокуратуры, КНБ, Администрации президента и других госорганов.

При этом ещё 26 сентября Косанов продолжал исполнять обязанности министра. Министерство обороны сообщало, что он находился в Мангистауской области и встречался с семьями военнослужащих, погибших во время учений.

На Каспии погибли 14 военнослужащих

Трагедия произошла 24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря. По окончательным данным Минобороны, в море унесло 17 военнослужащих: троих удалось спасти, 14 погибли.

Генеральная прокуратура позднее сообщила, что по уголовному делу допрошены более 30 военнослужащих, изъяты документы и видеоматериалы, назначены 12 экспертиз и установлен круг должностных лиц, подозреваемых в халатном отношении к службе. Об этом ранее писал KZ24.NEWS.

Следствие проверяет в том числе обеспечение безопасности личного состава с учётом погодных условий и организацию спасательных работ. Виновность конкретных лиц может установить только суд.

Косанова переназначили министром 3 сентября

Даурен Косанов возглавил Министерство обороны 8 июня 2025 года. До этого он был заместителем министра обороны — главнокомандующим Силами воздушной обороны. 3 сентября 2026 года после формирования нового правительства Косанов сохранил должность и был назначен министром новым указом президента.

Таким образом, от переназначения до освобождения прошло 24 дня. На момент проверки отдельного официального сообщения о назначении нового министра обороны не опубликовано.