Казахстан предложил международным банкам развития сформировать портфель проектов для восстановления экосистем Центральной Азии и привлечь финансирование в инициативу «Зелёный щит Центральной Азии». Предложение прозвучало на мероприятиях COP17 по биоразнообразию в Ереване.

Министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров заявил, что природоохранные проекты необходимо финансировать не только грантами. Казахстан предлагает активнее использовать льготные займы, гарантии и зелёные облигации, а Глобальному экологическому фонду, Зелёному климатическому фонду и банкам развития — упростить доступ таких проектов к финансированию.

Вопрос денег стал одним из центральных на COP17. В рамках Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы страны договорились к 2030 году мобилизовать на сохранение биоразнообразия не менее $200 млрд ежегодно. Однако свежая оценка перед конференцией показывает, что сейчас объём финансирования составляет примерно $75–92 млрд в год. Таким образом, для достижения целевого показателя миру необходимо дополнительно находить как минимум $108–125 млрд ежегодно.

Для Казахстана одним из проектов, под который предполагается привлекать такие деньги, может стать «Зелёный щит Центральной Азии». Инициативу представили весной 2026 года на Региональном экологическом саммите в Астане. Она рассчитана на 2026–2035 годы и предполагает создание в странах региона системы защитных лесных полос и зелёных барьеров против опустынивания, деградации земель, пыльных и песчаных бурь.

Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан уже подписали соответствующую региональную резолюцию. Были определены участки для будущих лесных насаждений. Казахстанская сторона ранее также называла Туркменистан среди участников подготовительной работы. Однако общая стоимость программы, объёмы финансирования каждой страны и конкретные сроки строительства отдельных зелёных барьеров пока публично не раскрыты.

У Казахстана уже есть крупный проект, который власти рассматривают как пример для региональной инициативы. На высохшем дне Аральского моря с 2021 года создают насаждения саксаула и других устойчивых к соли растений. По данным Минэкологии, такие работы проведены более чем на 1,1 млн гектаров из 2,8 млн гектаров осушенного дна Арала, находящегося на территории Казахстана. В дальнейшем здесь планируется создать природный резерват «Арал орманы» площадью более 1,3 млн гектаров.

На COP17 Куантыров предложил финансировать именно полный цикл подобных проектов — от создания питомников и посадки растений до последующего ухода и мониторинга. Это существенный момент: расходы на восстановление экосистем не заканчиваются непосредственно высадкой деревьев.

Казахстан также намерен привлекать партнёров к создаваемому Международному фонду по сохранению редких видов и биоразнообразия. Кроме того, министр рассказал о механизмах оплаты экосистемных услуг и сотрудничестве Казахстана с ПРООН в рамках BIOFIN — международной программы, которая помогает государствам оценивать дефицит финансирования биоразнообразия и искать источники денег для его покрытия. Сейчас BIOFIN работает более чем в 130 странах, а с 2018 года при её содействии удалось мобилизовать свыше $3,3 млрд на природоохранные цели.

Отдельным казахстанским примером стало восстановление тугайных лесов в дельте Или. По словам Куантырова, этот опыт вошёл в доклад ФАО «Состояние лесов мира — 2026».

Сама COP17 станет первой глобальной проверкой того, насколько страны выполняют Куньминско-Монреальскую рамочную программу, принятую в 2022 году. Она содержит 23 цели, среди которых защита 30% суши и морских территорий, восстановление деградированных экосистем и увеличение финансирования природы к 2030 году. Свежие международные оценки показывают, что ни одна из ключевых глобальных целей пока не выполняется необходимыми темпами.