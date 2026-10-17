Казахстан заметно увеличил доходы от внешней торговли. За январь–август 2026 года страна экспортировала товаров на $60,39 млрд, тогда как импорт составил $42,57 млрд. Разница между ними достигла $17,82 млрд — почти вдвое больше, чем годом ранее. Общий внешнеторговый оборот достиг $102,96 млрд и вырос на 12,8%. При этом экспорт прибавил 19,5%, а импорт — только 4,5%. Такие данные 15 октября опубликовало Бюро национальной статистики.

Для сравнения, из нынешней динамики следует, что за январь–август 2025 года положительное сальдо составляло примерно $9,8 млрд. Таким образом, за год торговый профицит увеличился примерно на $8 млрд, или более чем на 80%.

Крупнейшим рынком для казахстанского экспорта стала Италия. На неё пришлось 18% всех поставок — это около $10,9 млрд. Практически вплотную идёт Китай с долей 17,6%, или примерно $10,6 млрд. Далее следуют Россия — 8,5%, Турция — 7,9%, Франция — 6,1% и Нидерланды — 5,9%. С импортом картина другая. Здесь лидирует Россия, обеспечившая 31% всех поставок в Казахстан, или около $13,2 млрд. На Китай приходится 29,8% — примерно $12,7 млрд. Вместе две страны обеспечивают свыше 60% казахстанского импорта.

Если считать общий товарооборот, Китай остаётся крупнейшим торговым партнёром Казахстана — около $23,3 млрд за восемь месяцев. Следом идут Россия примерно с $18,3 млрд и Италия — около $11,8 млрд.

Одним из наиболее быстро растущих экспортных товаров стало подсолнечное масло. За восемь месяцев Казахстан поставил за рубеж 611,4 тыс. тонн масла на $672,8 млн. В натуральном выражении экспорт увеличился на 35,9%, а в деньгах — сразу на 48,5%. Из этих цифр следует ещё одна интересная тенденция: экспортная стоимость тонны выросла. В январе–августе 2026 года она составляла в среднем около $1 100 за тонну. Годом ранее — примерно $1 006. То есть средняя стоимость экспортируемой тонны увеличилась приблизительно на 9%.

Казахстан уже занимает заметное место на мировом рынке. По итогам 2025 года республика стала шестым крупнейшим экспортёром подсолнечного масла в мире и вторым поставщиком в Китай. На китайском рынке доля Казахстана достигала 36%. Кроме того, Казахстан входит в тройку крупнейших поставщиков подсолнечного шрота в ЕС и Китай. На рынках Узбекистана и Таджикистана доля казахстанских растительных масел превышает 90%.

Причём планы отрасли значительно больше нынешних показателей. Разработанная дорожная карта предполагает к 2028 году довести экспортную выручку масложировой отрасли до $1,5 млрд и вывести Казахстан как минимум в четвёрку крупнейших экспортёров подсолнечного масла.

Показатели экспорта зерна растут

За январь–август за границу отправили более 5,5 млн тонн пшеницы — на 13,8% больше, чем годом ранее. В денежном выражении экспорт вырос заметнее — на 26,5%, до $1,25 млрд. То есть, как и в случае с подсолнечным маслом, экспортная выручка растёт быстрее физического объёма поставок.

Ещё заметнее динамика переработанного зерна. Экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки достиг 1,38 млн тонн на $400 млн. Объём поставок увеличился на 22,8%, а выручка — на 36%. Это означает среднюю экспортную стоимость около $290 за тонну.

Один из самых больших относительных приростов показали семена льна. За восемь месяцев их экспорт достиг 780,8 тыс. тонн на $387,8 млн. Физический объём вырос примерно в 2,5 раза, а выручка — в 2,3 раза. Здесь наблюдается обратная тенденция: количество проданного льна росло быстрее его стоимости. Расчёт показывает, что средняя экспортная цена снизилась. Сейчас тонна приносит около $497. Исходя из указанных темпов роста, годом ранее показатель находился примерно на уровне $540 за тонну.

То есть резкий рост выручки обеспечен прежде всего увеличением физического объёма поставок.

Отдельно выделяются готовые корма для животных. Их экспорт вырос на 60,8% и достиг $577,6 млн, физические поставки увеличились на 44,2%. Если сложить экспорт подсолнечного масла, муки и готовых кормов, получится около $1,65 млрд. Годом ранее эти три категории приносили примерно $1,12 млрд. Таким образом, прирост составил около $530 млн, или 48%.

Это более показательная цифра для оценки несырьевого экспорта, чем простое увеличение вывоза сельскохозяйственного сырья: все три категории предполагают переработку внутри Казахстана. Особенно быстро развивается масложировая промышленность. Власти рассчитывают в 2026–2028 годах увеличить мощности по рафинации растительных масел в 2,1 раза — более чем до 1 млн тонн в год, а выпуск фасованного рафинированного подсолнечного масла — примерно в 2,4 раза.

Говорить о радикальном изменении структуры казахстанского экспорта пока рано. Даже быстрорастущие масло, мука и готовые корма вместе обеспечивают около 2,7% всего экспорта страны. Значительно большие суммы Казахстан получает от сырья и металлургической продукции. Например, экспорт меди и медных катодов за восемь месяцев вырос на 55,7% — до $3,9 млрд, а урана — на 26,9%, до $3,1 млрд. Поэтому нынешняя статистика скорее показывает появление быстрорастущих перерабатывающих направлений внутри экономики, которая по-прежнему сильно зависит от крупных сырьевых экспортных потоков.