Северо-Казахстанская область впервые получила племенной скот напрямую из Австралии. Первым грузовым авиарейсом доставили 304 головы абердин-ангусской породы, а до конца 2026 года регион ожидает ещё десять подобных рейсов. Самолёт с животными прибыл в Астану 16 октября. До Казахстана скот преодолел более 10 тыс. км. После прохождения необходимых процедур животных отправляют в хозяйства района Шал акына.

Поставка стала частью значительно более крупной программы обновления поголовья СКО. С начала года регион уже импортировал более 3 тыс. голов маточного скота из Германии и Дании. К концу года власти рассчитывают довести объём завезённого поголовья примерно до 11 тыс. голов КРС и более 1,5 тыс. овец и другого мелкого рогатого скота.

То есть прибывшие 304 ангуса — только около 2,8% от запланированного годового импорта КРС. Основные поставки ещё впереди.

Ангусов повезли в район Шал акына

Основным получателем первой партии стало ТОО Asyl Farms. Компания работает в районе Шал акына и ранее в основном была известна как крупное растениеводческое хозяйство. По данным отраслевых источников, посевная площадь предприятия составляет около 58 тыс. га. Оно выращивает пшеницу, подсолнечник, рапс и картофель. Теперь хозяйство развивает мясное животноводство.

Выбор абердин-ангусской породы в компании объясняют скороспелостью животных, хорошими показателями откорма и качеством мяса. В дальнейшем предприятие намерено не просто выращивать импортированный скот, а сформировать собственное племенное стадо и заниматься воспроизводством уже в Северо-Казахстанской области. У Asyl Farms есть и собственная земельная база. В официальном плане управления пастбищами района Шал акына за компанией закреплён ряд участков в нескольких сельских округах. Само предприятие зарегистрировано с 2014 года.

За два месяца программа выросла почти втрое

Ещё интереснее изменилась сама программа закупки племенного скота. В августе в СКО был сформирован первоначальный пул из восьми проектов примерно на 6,7 млрд ₸, предусматривавших покупку 3 555 голов племенного КРС. К сентябрю речь шла уже о 22 проектах и 8,1 тыс. голов КРС, а также 1,5 тыс. голов мелкого рогатого скота. В перечень пород входили абердин-ангус, герефорд, голштинская и симментальская, а среди овец — дорпер, суффолк и тексель.

Свежие данные ещё выше: сейчас власти сообщают о пуле из 23 проектов общей стоимостью 15 млрд ₸ и ожидают довести импорт КРС примерно до 11 тыс. голов. Получается, что по сравнению с августовским первоначальным пулом планируемое количество импортируемого КРС выросло примерно в три раза — с 3 555 до порядка 11 тыс. голов. Правда, сравнение условное: первоначальный пул проектов и итоговый объём импорта могут охватывать не полностью одинаковый круг хозяйств.

Расширение программы связано с новым Комплексным планом развития животноводства на 2026–2030 годы. В СКО работают программы «Береке» и «Игілік», по которым хозяйства могут получать льготное финансирование под 6% годовых на развитие животноводства и приобретение племенного поголовья. Ещё в августе региону было доступно более 15 млрд ₸ такого финансирования. При этом закупки идут не только в Австралии. В числе стран-поставщиков ранее назывались Германия, Дания, Венгрия и Литва. МТРК

Главная задача программы — не постоянный импорт животных, а создание собственного племенного ядра. Если импортированные маточные животные дадут потомство с требуемыми племенными характеристиками, хозяйства смогут постепенно увеличивать высокопродуктивное поголовье уже внутри региона.

СКО делает ставку сразу на мясо и молоко

Программа не ограничивается мясными ангусами. В регионе работают 118 молочно-товарных ферм, из них 50 относятся к современным комплексам. Параллельно регион строит 57 ветеринарных пунктов общей стоимостью около 1,5 млрд ₸. Ещё в сентябре областное управление сельского хозяйства заявляло, что реализация программы должна увеличить производство молока в сельхозформированиях до 260 тыс. тонн, а мяса — до 50,4 тыс. тонн.

Таким образом, нынешний авиарейс — лишь первый физически заметный этап значительно более крупного проекта. Если заявленный план будет выполнен, только за 2026 год в СКО должны завезти около 12,5 тыс. голов племенного крупного и мелкого скота.