В селе Енбек Аккольского района полностью запустили роботизированную молочно-товарную ферму на 900 дойных коров. В проект вложили 8,1 млрд ₸, а большую часть повседневных операций — от доения до кормления и уборки навоза — автоматизировали. На комплексе установлены 12 роботов-дояров GEA Westfalia, системы климат-контроля и автоматической подачи кормов. Власти называют его первым в Казахстане молочным комплексом такого масштаба с подобным уровнем роботизации.

Но история проекта значительно длиннее нынешнего открытия. Первые планы строительства крупной МТФ ТОО «Енбек» появились ещё в 2020 году. Стройка растянулась на несколько лет, а отдельные мощности фермы вводились поэтапно.

Государство профинансировало 38% проекта

Из общей стоимости в 8,1 млрд ₸ само хозяйство вложило 5 млрд ₸. Ещё 3,1 млрд ₸ предоставили при участии СПК «Кокше» в рамках программы развития молочно-товарных ферм. Таким образом, на собственные деньги предприятия приходится около 62% стоимости проекта, на государственное льготное финансирование — примерно 38%. Причём стоимость строительства в разные годы менялась. В сентябре 2024 года акимат оценивал проект в 8,3 млрд ₸: 5,2 млрд ₸ собственных средств и 3,1 млрд ₸ льготного государственного кредита. В нынешних данных фигурируют уже 8,1 млрд ₸ и 5 млрд ₸ собственных вложений. Причины уменьшения стоимости на 200 млн ₸ публично не объясняются.

Отдельно предприятие ранее вложило около 160 млн ₸ собственных средств в биокомплекс для переработки и утилизации биоотходов.

Ферму нельзя назвать совершенно новым проектом. Ещё в январе 2020 года власти Акмолинской области включали ТОО «Енбек» в число трёх крупных молочных проектов, которые собирались реализовать в 2020–2021 годах. В ноябре того же года сообщалось уже непосредственно о начале строительства комплекса. Однако первоначальные сроки выдержать не удалось.

В 2024 году региональные власти сообщали, что объект строится и должен заработать в том же году. В мае 2025-го Минсельхоз уже писал, что ферма была введена в эксплуатацию в 2024 году: на ней находились импортированные из Дании голштины и работали четыре робота-дояра. Отраслевые источники позднее уточняли, что комплекс собирались расширить с четырёх до 12 роботов, после чего он должен был стать крупнейшей роботизированной молочной фермой страны.

Поэтому нынешнее событие корректнее рассматривать как завершение многолетнего проекта и запуск его полной мощности, а не строительство совершенно новой фермы.

12 роботов вместо четырёх

Сейчас на предприятии уже работают все 12 доильных роботов немецкой GEA Westfalia. Стоимость только этого оборудования составляет около 1,9 млрд ₸ — почти четверть стоимости всего проекта. Получается в среднем примерно по 75 дойных коров на один робот при полной загрузке комплекса.

Автоматизация не означает полного отсутствия работников. Роботы непосредственно выполняют технологические операции, тогда как специалисты контролируют оборудование и состояние животных. Руководитель ТОО «Енбек» Куаныш Ракишев заявлял, что предприятие рассчитывает получать до 8,5 тыс. литров молока от одной коровы в год.

Если все 900 мест будут заняты дойным стадом и такой показатель удастся выдержать, теоретический объём может достигать примерно 7,65 млн литров молока в год. Однако это расчёт KZ24 на основе заявленного целевого удоя, а не официальная производственная мощность комплекса.

В свежем сообщении акимата ожидаемый годовой выпуск указан заметно ниже — 4 230 тонн молока. Это расхождение требует пояснения. Возможная причина — постепенный выход стада на полную продуктивность либо различие между расчётным удоем отдельных животных и фактическим товарным выпуском всего комплекса.

Сейчас на ферме более 770 животных

Комплекс пока не заполнен полностью. В хозяйство завезли более 770 голов КРС, включая 300 голштинских коров из Дании. После выхода на проектную мощность здесь смогут содержать 900 дойных коров. При этом импорт животных начался значительно раньше. Минсельхоз в мае 2025 года сообщал о 269 голштинах из Дании, приобретённых в рамках программы тиражирования опыта Северо-Казахстанской области. Следовательно, стадо продолжало пополняться по мере развития комплекса.

Получаемое молоко уже отправляют на ТОО «Гормолзавод», где его используют для производства молочной продукции, включая мороженое.

Само хозяйство занимается молочным животноводством значительно дольше нынешнего проекта. Ещё в 2020 году в ТОО «Енбек» насчитывалось около 1,47 тыс. голов КРС мясомолочного направления. К тому времени компания уже реконструировала существующую молочную ферму и приобрела доильное оборудование примерно за 80 млн ₸. Компания также занимается растениеводством, семеноводством и органическим земледелием. Органическую растениеводческую продукцию предприятие экспортировало в Бельгию, Данию и Италию.

Идея новой фермы изначально была связана именно с производством органического молока. В 2024 году отраслевые СМИ называли её первой будущей органической МТФ Казахстана. Любопытно, что в свежем сообщении об открытии этот статус уже не является центральным: основной акцент власти делают на роботизации.

Ещё две крупные фермы хотят открыть до конца года

Акмолинская область намерена продолжить увеличение промышленного производства молока. До конца 2026 года власти рассчитывают запустить ещё две крупные МТФ: в Атбасарском районе — на 760 голов, в Бурабайском — на 1 400 голов. При последнем проекте также предусмотрен молокоперерабатывающий завод.

Вместе с «Енбеком» три комплекса рассчитаны в общей сложности на 3 060 голов дойного стада. Сейчас Акмолинская область производит около 90 тыс. тонн товарного молока в год. По данным акимата, за последние два года показатель вырос в 1,8 раза.

Если заявленные 4 230 тонн «Енбека» считать дополнительным объёмом, одна эта ферма эквивалентна примерно 4,7% нынешнего объёма товарного молока региона.