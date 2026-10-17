Казахстан готовится объединить регулирование традиционных ценных бумаг и новых цифровых финансовых инструментов в рамках масштабной реформы рынка капитала. Её основные положения председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова обсудила с генеральным секретарём Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) Родриго Буэнавентурой на полях ежегодных встреч МВФ и Группы Всемирного банка в Бангкоке.

Одной из тем стали цифровые финансовые активы, включая токенизированные инструменты. Казахстан намерен применять к ним принцип технологической нейтральности: сопоставимая финансовая деятельность с сопоставимыми рисками должна регулироваться по единым принципам независимо от используемой технологии.

Этот подход уже заложен в подготовленный АРРФР проект нового закона «О рынке капитала». Документ должен сформировать единую правовую базу сразу для ценных бумаг, производных финансовых инструментов, цифровых финансовых активов и организаций финансовой инфраструктуры.

Законопроект появился не только на уровне концепции. Консультативный документ регуляторной политики был опубликован ещё в мае, а непосредственно проект закона вынесли на публичное обсуждение 11 сентября 2026 года. Обсуждение продолжалось до 5 октября.

Одно из наиболее практических изменений касается выхода бизнеса на фондовый рынок. Сейчас компании приходится отдельно проходить ряд процедур регистрации и листинга. Реформа предусматривает создание механизма «единого окна», через которое можно будет подавать документы для выпуска и размещения ценных бумаг. Для уже присутствующих на рынке компаний планируется ввести упрощённый и рамочный проспекты, а в некоторых случаях разрешить размещение без подготовки полного проспекта — например, среди квалифицированных инвесторов.

Одновременно хотят усилить требования к работе с инвесторами. В проекте предусмотрен стандарт наилучшего исполнения клиентских поручений брокерами, единые требования к раскрытию информации, дополнительные механизмы борьбы с инсайдерской торговлей и манипулированием рынком, а также повышение прозрачности внебиржевых операций.

Сам закон является частью более крупной Программы развития рынка капитала на 2026–2030 годы. В неё включены 35 инициатив по семи направлениям. Среди них — развитие биржевой инфраструктуры, расширение числа эмитентов и инвесторов, привлечение малого и среднего бизнеса на рынок акций и совершенствование управления пенсионными активами. Для небольших компаний, например, предлагается создать институт спонсоров листинга. Такие организации должны помогать бизнесу подготовиться к выходу на биржу и сопровождать его при размещении ценных бумаг.

Реформа затрагивает значительно больше одного нового закона. Ранее Абылкасымова сообщала, что связанные с ней изменения потребуются в 11 кодексах и 24 законах Казахстана. Новый закон «О рынке капитала» регулятор рассчитывает внести на дальнейшее законодательное рассмотрение до конца 2026 года.

Встреча с IOSCO важна именно в этом контексте. Организация объединяет регуляторов рынков ценных бумаг и формирует международные стандарты надзора за фондовыми рынками. Казахстанская сторона рассчитывает использовать её опыт при настройке новых требований, в том числе в сфере защиты инвесторов и регулирования цифровых инструментов.