В посёлке Сарышаган Актогайского района Карагандинской области 18 семей получили квартиры из коммунального жилищного фонда. Ключи передали детям-сиротам, людям с инвалидностью, представителям многодетных и неполных семей. Квартиры сданы с чистовой отделкой и подключены к центральным инженерным сетям.

При этом выяснилось, что сами дома были готовы значительно раньше. В сентябре 2026 года Отбасы банк объявил распределение 20 квартир в двух двухэтажных домах по улице Таңыбай батыра, 18/1 и 18/2. В документах банка датой ввода объектов в эксплуатацию указано 28 июня 2025 года. Приём заявок проходил с 17 по 23 сентября нынешнего года, а распределение было назначено на 24 сентября. Таким образом, между официальным вводом жилья и нынешним вручением ключей прошло около 16 месяцев.

Есть ещё одно расхождение: Отбасы банк распределял в этих домах 20 квартир, тогда как 17 октября акимат сообщил о вручении ключей 18 семьям. Что произошло с оставшимися двумя квартирами — были ли они переданы другим получателям раньше, зарезервированы или пока остаются нераспределёнными — в публикации не уточняется.

Напомним, что при распределении такого жилья действует отдельная квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: им должно предоставляться не менее 20% от общего количества квартир. Остальное жильё распределяется между другими категориями нуждающихся с учётом даты постановки на учёт.

Жилищное строительство в Сарышагане на этом не заканчивается. Ещё весной областные власти сообщали о планах сдать в посёлке два двухэтажных дома по 12 квартир каждый, то есть ещё 24 квартиры. Для посёлка с населением около 4,5 тыс. человек даже несколько десятков новых квартир — заметный объём. По официальным данным, в Сарышагане проживают 4 548 человек.

Жилищная проблема при этом остаётся актуальной для всего Актогайского района. Весной 2026 года в очереди на жильё здесь находились 314 семей. Если сопоставить эту цифру с нынешними 18 квартирами, нынешняя выдача жилья соответствует примерно 5,7% от количества стоявших тогда на учёте семей. Это расчёт KZ24, а не показатель сокращения очереди: её состав за прошедшие месяцы мог измениться.

Ранее власти также занимались восстановлением старого жилищного фонда Сарышагана. В частности, в государственных программах фигурировала реконструкция 70-квартирного дома, а в закупках — завершение восстановления жилого дома № 4 в третьем микрорайоне.

Таким образом, нынешнее вручение ключей — часть более широкой жилищной программы района. При этом свежий релиз оставляет два существенных вопроса без ответа: почему квартиры в домах, введённых летом 2025 года, распределили только осенью 2026-го и почему из 20 заявленных к распределению квартир ключи получили 18 семей.