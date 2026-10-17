Бывшего главного врача городской поликлиники № 3 Актобе Жанвека Нармухамедова приговорили к пяти годам лишения свободы условно по делу о хищении 53,117 млн ₸ у Фонда социального медицинского страхования. Деньги перечислялись частной «Медина Клиник» за медицинские услуги, которые, согласно обвинению, фактически не оказывались либо дублировали уже полученную пациентами помощь.

Врач признал вину, полностью возместил ущерб и заключил с прокуратурой процессуальное соглашение о признании вины. Приговор пока не вступил в законную силу. По материалам дела, Нармухамедов фактически руководил и являлся собственником ТОО «Медина Клиник». Компания имела договоры с ФСМС на оказание первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощи, а также проведение профилактических осмотров.

Саму клинику обвиняемый передал в доверительное управление родственнице.

Как работала схема

По версии обвинения, Нармухамедов отслеживал информацию о пациентах, которые уже получили медицинские услуги по направлениям других организаций. После этого в DamuMed вносились недостоверные сведения — в том числе о фиктивно оказанной помощи и услугах, которые фактически дублировали уже проведённые процедуры. На основании сформированных данных клиника выставляла акты выполненных работ и счета-реестры, после чего ФСМС перечислял деньги на её расчётный счёт. Общую сумму ущерба следствие оценило в 53 117 000 ₸.

Таким образом, уязвимость заключалась не только в создании полностью фиктивных записей. Из описания обвинения следует, что для начисления оплаты могли повторно использоваться данные о реально существовавших пациентах и уже оказанных им услугах.

«Медина Клиник» действительно работала в системе ФСМС

Участие компании в системе государственного финансирования подтверждается не только материалами судебного дела. В реестре ФСМС сохранились заявки «Медина Клиник» на включение в базу субъектов здравоохранения. Например, в декабре 2022 года Актюбинский филиал фонда одобрил включение клиники. Заявки от её имени подписывала Гульнур Диналиева. По состоянию на октябрь 2026 года она же указана руководителем ТОО. Сама компания зарегистрирована ещё 8 августа 2017 года и продолжает числиться действующей частной организацией здравоохранения.

Более того, на специализированных медицинских сервисах

клиника до сих пор обозначается как организация, работающая по ОСМС. Это важный момент: из вынесенного Нармухамедову приговора не следует, что сама «Медина Клиник» ликвидирована или прекратила работу.

В 2021 году «Медина Клиник» официально посещал тогдашний министр здравоохранения Алексей Цой. Минздрав сообщал, что врачебная амбулатория компании была построена в 2018 году за счёт частных инвестиций, а в 2020 году получила государственный заказ на медицинское обслуживание жителей Бауырластар и Сазды. На тот момент к ней были прикреплены 6 264 человека.

То есть клиника работала с государственным финансированием как минимум за несколько лет до нынешнего уголовного дела.

От руководителя крупной поликлиники до подсудимого

Сам Нармухамедов — известная в Актобе фигура. Он более 40 лет работал в медицине и 14 лет руководил городской поликлиникой № 3. Его должность подтверждается в том числе государственными закупками учреждения: ещё в августе 2025 года документы поликлиники подписывались Жанвеком Нармухамедовым как её руководителем. В поликлинике при нём появился амбулаторный центр микрохирургии глаза, где ежегодно проводили около 600 операций пациентам с катарактой, глаукомой и другими заболеваниями.

Во время пандемии на базе учреждения также открыли стационар, через который прошли около 1,4 тыс. пациентов. Нармухамедов награждён государственным орденом «Құрмет».

Его профессиональное признание началось задолго до уголовного дела. Ещё в 2016 году «Казахстанская правда» сообщала, что Нармухамедов получил региональную премию в номинации «Лучший руководитель» среди медицинских работников. Зимой 2026 года врача проводили с должности главврача на пенсию. Спустя несколько месяцев он оказался на скамье подсудимых.

Суд назначил Нармухамедову пять лет лишения свободы условно. При вынесении приговора существенное значение имели признание вины, полное возмещение ущерба в размере 53,117 млн ₸ и заключённое с прокуратурой процессуальное соглашение. То есть государству вернули всю установленную обвинением сумму. Однако юридически дело ещё не завершено: приговор суда № 2 Актобе не вступил в законную силу. До этого момента формулировки о виновности следует привязывать к вынесенному приговору и признанию самого подсудимого.