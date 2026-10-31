В стране для государственных служащих вводятся новые требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Среди них — обязанность декларировать личные интересы и уведомлять руководство о ситуациях, в которых личная заинтересованность может повлиять на исполнение должностных обязанностей.

Новые нормы предусмотрены законодательными изменениями от 12 июня 2026 года. Часть нововведений начнёт действовать с 1 января 2027 года.

О новых требованиях рассказали на совместном семинаре Министерства транспорта и Министерства промышленности и строительства Казахстана. Спикером выступила доцент Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Динара Амуртаева.

Одним из ключевых изменений становится более подробное регулирование конфликта интересов. В частности, госслужащим разъяснили порядок действий в ситуациях, когда должностные решения могут затрагивать родственников или связанных с ними лиц. Это касается в том числе вопросов назначения на должности и поощрения.

Отдельно регулируются случаи получения подарков, услуг и других выгод, которые могут создавать личную заинтересованность при исполнении служебных полномочий.

Законодательство также предусматривает обязанность сообщать руководству о возникшем конфликте интересов и принимать меры для его урегулирования. За игнорирование этих требований предусмотрены последствия в соответствии с законодательством.

Одновременно усиливаются отдельные механизмы ответственности за коррупционные правонарушения, в том числе ответственность руководителей за нарушения, допущенные их подчинёнными.

Требования к госслужащим распространяются и на поведение вне рабочего времени. Этический кодекс устанавливает нормы поведения в общественных местах, а появление в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, может повлечь административную ответственность.