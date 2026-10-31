Казахстан продолжит наращивать промышленное производство молока за счёт строительства молочно-товарных ферм. На 2027 год сформирован пул из 21 нового проекта совокупной мощностью 228 тыс. тонн молока в год, сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Параллельно в регионах реализуется ещё 71 проект МТФ, рассчитанный на производство 462 тыс. тонн молока ежегодно. До конца 2026 года введённые предприятия планируют вывести примерно на 70% проектной мощности, а в 2027 году — на полную загрузку.

Таким образом, заявленная производственная мощность двух групп проектов достигает 690 тыс. тонн молока в год. При этом речь идёт именно о проектной мощности: фактический дополнительный выпуск будет зависеть от сроков ввода новых ферм и темпов выхода предприятий на полную загрузку.

Развитие МТФ остаётся одним из основных направлений расширения животноводства. При строительстве новых комплексов власти продолжают использовать механизм тиражирования опыта Северо-Казахстанской области.

Одновременно Минсельхоз готовит дополнительный инструмент поддержки животноводов. Прорабатывается льготное кредитование приобретения сельскохозяйственных животных через поверенного агента. Дополнительное финансирование этого механизма предполагается предусмотреть в 2027 году.

Расширение затронет и мясное животноводство. В стране планируют создать шесть мясных кластеров полного цикла, а в Туркестанской области — построить первую крупную специализированную скотную биржу.

Отметим, что Казахстан в целом увеличивает мощности глубокой переработки сельхозсырья. До 2029 года запланирована реализация шести крупных проектов по глубокой переработке зерна суммарной мощностью около 5,8 млн тонн сырья в год. По данным Минсельхоза, их общая стоимость оценивается примерно в $4 млрд.

Власти рассчитывают, что новые предприятия позволят постепенно сместить структуру аграрного сектора от экспорта сырья к производству продукции с более высокой добавленной стоимостью.