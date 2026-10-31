В новом административно-деловом центре Семея продолжается строительство специализированного Центра настольного тенниса. Объект возводят в рамках акции «Абайға құрмет» как подарок области Абай от Павлодарской области.

Центр будет двухэтажным, его общая площадь составит 2 580 кв. метров. Одновременно комплекс сможет принимать до 96 человек. В здании оборудуют спортивные помещения, зрительские трибуны и раздевалки. Отдельные кабинеты предусмотрены для тренеров и судей, а также медицинского и административного персонала. На площадке уже завершили земляные работы и прокладку инженерных сетей. Следующим этапом станет монтаж металлоконструкций. По данным подрядчиков, строительство идёт по утверждённому графику.

Открыть Центр настольного тенниса планируют весной 2027 года.

Ход работ проверил аким области Абай Берик Уали. По его словам, специализированный комплекс необходим региону из-за высокого интереса жителей к настольному теннису и наличия местных спортсменов, выступающих на международных соревнованиях.

Центр станет частью нового административно-делового района Семея. Несколько строящихся здесь объектов разместят вдоль одной улицы и выполнят в едином архитектурном стиле и дизайн-коде.

Строительство финансируется Павлодарской областью в рамках акции «Абайға құрмет». Берик Уали поблагодарил акима Павлодарской области Асаина Байханова за участие в проекте.