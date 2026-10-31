В новом административно-деловом центре Семея продолжается строительство специализированного медиацентра, который должен объединить СМИ областного центра. Четырёхэтажное здание площадью 4,8 тыс. кв. метров возводится в рамках акции «Абайға құрмет» как подарок области Абай от Алматы.

Сейчас на площадке полностью завершены земляные работы. Строители монтируют арматурный каркас стен второго этажа. Завершить объект планируют к концу 2027 года.

Медиацентр изначально проектируется под работу журналистов и производство контента. В здании оборудуют видео- и аудиостудии, помещения для монтажа видео и обработки звука, конференц-зал и кинозал. Также предусмотрены коворкинги, медиабиблиотека, кафе и зоны отдыха.

Рядом со зданием планируется создать отдельную аллею журналистов.

Ход строительства проверил аким области Абай Берик Уали. По его словам, подобных современных зданий, специально предназначенных для журналистского сообщества, ранее в регионе не строили.

После открытия площадка должна стать единым пространством для работы средств массовой информации Семея и предоставить редакциям современную инфраструктуру для создания видео-, аудио- и другого медиаконтента.

Объект строится при поддержке Алматы в рамках акции «Абайға құрмет». Берик Уали поблагодарил акима Алматы Дархана Сатыбалды за участие города в реализации проекта.