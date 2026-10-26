Новую ТЭЦ в Кокшетау проектируют под экибастузский уголь. Газ исключили из рассматриваемых вариантов из-за отсутствия газификации района и невозможности обеспечить стабильные поставки. Это следует из заявления компании от 14 октября 2026 года, о котором сообщил Kursiv.

В документе указаны электрическая мощность 280 МВт и начало эксплуатации с III квартала 2028 года. Однако у срока есть существенная оговорка: объекты будут вводить поэтапно. Подтверждения, что вся станция заработает на полной мощности уже в 2028 году, заявление не даёт.

Отказ от газа относится к вариантам, рассмотренным в этом документе. Он не устанавливает бессрочный запрет на изменение топлива. Ранее KZ24.NEWS писал о проработке северного газопровода, но переговоры о магистрали сами по себе не обеспечивают ТЭЦ газоснабжением.

Почему 2028 год не означает полного запуска

Заявление предусматривает три пусковых комплекса. Сначала — водогрейную котельную, затем два энергетических котла с одной турбиной, после — ещё один котёл и вторую турбину. Строительно-монтажные работы намечены на начало 2027 года с продолжительностью 26 месяцев.

Такой график выходит за пределы 2028 года. Поэтому указанное начало эксплуатации отдельных объектов нельзя приравнивать к завершению всей стройки. Дополнительного объяснения, какие мощности должны заработать в III квартале 2028 года, в проверенных материалах нет.

Для сравнения: 5 марта 2026 года правительство сообщало о завершении проекта в марте 2029 года и электрической мощности около 240 МВт. Об этих параметрах рассказывал и наш материал. Теперь в экологическом заявлении мощность выше, но единой даты полного ввода оно не устанавливает.

Вода и отходы: какие объёмы заложены

Основным источником воды назван Кокшетауский групповой водопровод от Сергеевского водохранилища. По приведённым в заявлении техническим условиям разрешён отбор 5,475 млн м³ в год, или 15 тысяч м³ в сутки. Это указанный объём отбора из основного источника, а не отчёт о фактическом потреблении действующей станции.

Резервное снабжение предусмотрено от Чаглинского водохранилища. Также запланированы три резервуара по 15 тысяч м³ — по оценке проектировщиков, на трое суток прекращения подачи воды. Максимальное водопотребление в тексте помечено как подлежащее уточнению.

В разделе об отходах заявлено образование 2 млн тонн золошлаковых отходов экибастузского угля в год. Это проектная оценка твёрдых отходов, а не объём выбросов в воздух. Общая площадь земельных участков составляет 357 га; ещё в марте правительство разделяло её на 227 га под ТЭЦ и 130 га под золошлаконакопитель.

Какую стоимость считать актуальной

По данным Kursiv, первоначальное ТЭО оценивало строительство в 239,4 млрд ₸, скорректированное — в 347 млрд ₸. Это оценки разных этапов проекта. Актуальную утверждённую полную стоимость по проверенным документам установить не удалось.

Само заявление о намечаемой деятельности описывает планы инициатора. Его публикация не заменяет экологическое разрешение и не подтверждает выполнение строительного графика.