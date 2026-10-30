Абитуриенты младше 18 лет могут оформить образовательный кредит с государственной гарантией, если получат письменное согласие родителей или другого законного представителя. На такой заём также могут претендовать учащиеся колледжей и вузов.

Как сообщило АО «Финансовый центр» в ответе Kazinform, материал которого вышел 30 октября 2026 года, центр предоставляет гарантии по кредитам, которые выдают банки. Решение по заявке принимает банк.

Образовательный кредит в Казахстане предназначен для оплаты обучения и выдаётся на условиях платности и возвратности. Заёмщику нужно вернуть деньги и оплатить вознаграждение по условиям договора.

Кредит доступен на разных уровнях обучения

По разъяснению Финансового центра, гарантия распространяется на кредиты для учащихся программ технического и профессионального образования в колледжах, а также послесреднего образования в высших колледжах и училищах. Заём могут оформить и обучающиеся по программам бакалавриата, интернатуры, магистратуры, резидентуры и докторантуры.

Возможность выдать кредит студенту без постоянного дохода банк оценивает индивидуально. При рассмотрении заявки он проверяет кредитную историю, долги по прежним займам и документы о доходах. При необходимости банк может попросить привлечь созаёмщика, который будет отвечать за погашение вместе со студентом.

Как работает гарантия для колледжей

Порядок гарантирования кредитов для технического, профессионального и послесреднего образования установлен правилами Минпросвещения. После обращения заёмщика кредитор направляет гаранту заявление и документы. Гарант рассматривает их в течение трёх рабочих дней и выдаёт гарантию либо направляет мотивированный отказ.

По этим правилам деньги переводят безналично на счёт учебного заведения отдельными частями. Каждая часть не может превышать стоимость обучения за учебный год или один академический период.

Гарантия для таких кредитов составляет 100% остатка основного долга по соответствующей части займа. Штрафы, пеня и неустойки за неисполнение обязательств в неё не входят. Сам кредит остаётся обязательством заёмщика: перед подписанием договора стоит уточнить в банке ставку, полную стоимость и график платежей.