Злоумышленник перевёл с кошельков Binance криптоактивы стоимостью около 6,36 млрд долларов на момент вывода. После инцидента биржа временно приостановила пополнение счетов и вывод средств.

Переводы прошли 29 октября по всемирному координированному времени через десять блокчейнов — сетей, в которых записываются операции с криптоактивами. Большая часть средств ушла примерно за 20 минут, подсчитала аналитическая компания TRM Labs. По её оценке, взлом биржи Binance стал крупнейшей кражей криптовалюты за всю историю наблюдений.

В сообщении от 30 октября Binance оценила общие последствия инцидента примерно в 6,3 млрд долларов и заявила, что вместе с партнёрами заморозила активы примерно на 3 млрд долларов. Заморозка ограничивает перемещение активов, но не означает их возврата.

Биржа обещает покрыть потери

Binance утверждает, что средства пользователей в безопасности, и обещает покрыть все потери за счёт собственных средств и фонда защиты пользователей SAFU. Пополнение и вывод временно приостановили до завершения проверки безопасности.

По предварительной версии биржи, атакующий мог получить доступ к служебной системе через взломанный ноутбук инженера и отправить несанкционированные операции на вывод. Компания сообщила, что не нашла признаков утечки приватных ключей кошельков — секретных данных, позволяющих распоряжаться криптоактивами. Технические подробности биржа намерена раскрыть после расследования.

Аналитики проследили переводы в десяти сетях

TRM Labs оценивала каждый перевод по цене актива в момент его вывода. Из общей суммы около 3,79 млрд долларов пришлось на сеть Ethereum, а стоимость переведённых биткоинов составила около 1,47 млрд долларов.

По подсчётам аналитиков, к 00:30 по всемирному координированному времени 30 октября эмитенты цифровых валют и совет безопасности сети Arbitrum заморозили или вывели из-под контроля атакующего активы примерно на 2,7 млрд долларов. Это отдельная оценка TRM Labs.

Аналитики связывают атаку с северокорейской группировкой TraderTraitor и называют свою оценку сделанной с высокой степенью уверенности. Binance заявила, что работает с правоохранительными органами над установлением личности причастных.