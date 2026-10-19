Проект второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу — Бозой — Шымкент» вышел на очередной экологический этап. 19 октября в Актюбинской и Кызылординской областях назначены первые из новой серии общественных слушаний по оценке воздействия и документам для получения экологического разрешения.

Масштаб проекта значительно больше, чем следует из обычного объявления о слушаниях. Проектируемая труба протянется примерно на 1450 км через четыре области Казахстана. Ещё в 2024 году правительство оценивало строительство примерно в 2,7 трлн ₸.

В Национальном банке данных о состоянии окружающей среды указано, что 19 октября в Кызылорде в 11:00 рассматривается пакет документов для получения экологического разрешения. Отдельные слушания по отчёту о возможных воздействиях назначены там же на 10:00. В Актюбинской области обсуждение проекта в селе Оймаут Байганинского района также запланировано на 19 октября.

Важно: это не первое объявление о строительстве газопровода и не решение о том, строить его или нет. Проект реализуется уже несколько лет, а нынешние слушания являются частью экологических процедур.

Вторая нитка пройдёт через четыре области

Экологическая документация раскрывает технический масштаб проекта. Общая протяжённость трассы составляет около 1450 км, диаметр трубы — 1067 мм. Газопровод планируют прокладывать в одном коридоре с уже существующей первой ниткой «Бейнеу — Бозой — Шымкент».

Из них примерно 121,3 км приходятся на Мангистаускую область, 239 км — на Актюбинскую, 848,1 км — на Кызылординскую и 241,2 км — на Туркестанскую область. Проект предусматривает семь компрессорных станций, три газоизмерительные станции, четыре ремонтно-эксплуатационных участка и шесть вахтовых посёлков.

На первом этапе пропускная способность второй нитки должна составить до 10 млрд кубометров газа в год, на втором — 15 млрд. Согласно экологическим материалам, после реализации проекта суммарная мощность системы с учётом действующей нитки может достигнуть 30 млрд кубометров в год.

Стоимость проекта ранее оценивали в 2,7 трлн ₸

В информационных материалах правительства по развитию газовой отрасли стоимость второй нитки оценивалась в 2,7 трлн ₸. Эта цифра звучала ещё в 2024 году, поэтому её нельзя автоматически считать окончательной стоимостью строительства в ценах 2026 года.

Проект реализует частная компания Beineu-Bozoi-Shymkent 2 Ltd. Она была создана специально для строительства и эксплуатации второй нитки. По данным корпоративной отчётности QazaqGaz, проектная компания создана на паритетной основе: 50% принадлежат QazaqGaz, ещё 50% — структуре катарского UCC Holding.

Соглашение о реализации проекта Казахстан и катарский инвестор заключили в рамках крупного пакета договорённостей. Официальный ресурс Kazakh Invest подтверждает, что соглашение по второй нитке было подписано между QazaqGaz и UCC Holding.

Проект уже находится далеко за стадией идеи

К концу 2025 года QazaqGaz сообщал о положительном заключении государственной экспертизы и заключённых контрактах на поставку труб и газоперекачивающих агрегатов. В 2026 году компания сообщила, что базовое проектирование завершено на 100%, а инженерные изыскания — на 98%.

Министерство энергетики также проводило инспекцию будущей трассы и называло проект одним из ключевых для энергетической безопасности страны. Новая нитка нужна не только для бытового потребления: QazaqGaz связывает её с обеспечением газом ПГУ «Туркестан», ПГУ «Кызылорда», Алматинских ТЭЦ и других крупных объектов, а также с сохранением возможностей экспорта газа в Китай.

Серия нынешних общественных слушаний не ограничивается 19 октября. В реестре назначены последующие заседания в Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и Туркестанской областях. Например, 20 октября обсуждения должны пройти в Бейнеу, 22 октября — в Бозое, а в Туркестанской области отдельные заседания запланированы на последнюю декаду октября.

Проведение слушаний само по себе не означает автоматического получения экологического разрешения и тем более ввода всей второй нитки в эксплуатацию. По итогам процедуры замечания должны быть рассмотрены, а дальнейшее прохождение проекта зависит от экологической экспертизы, разрешительных документов и выполнения строительного графика.